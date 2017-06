Subway de Nueva York lleva 50 años arrastrando problemas

Un reporte del New York Post mostró una falta de inversión por parte de la MTA, que originó la caótica situación que vivimos hoy

La principal razón por la que el Subway de Nueva York presenta problemas y causa retrasos todos los días del año se debe a que la Autoridad Metropolitana de Transporte estuvo sin un plan presupuestario durante casi 50 años.

The New York Post descubrió que antes de que se creara el primer plan, allá por 1981, jamás hubo una estrategia para renovar unas infraestructuras creadas en la década de los años 30. Incluso cuando por fin pusieron la primera piedra del proyecto para actualizarlo, no estimaron bien los costos y el presupuesto fue escaso, según dijeron los expertos a ese mismo diario.

“A medida que el uso del sistema aumentó, la inversión de capital de la MTA no siguió el ritmo de las necesidades“, aseguró Richard Ravtich, jefe de MTA hace cuatro décadas.

Se empezaron a hacer las cosas mal desde el principio. Cuando se presentó el primer plan, la situación era peor que la que viven los neoyorquinos de manera rutinaria hoy en día. Por aquel entonces no era extraño ver trenes en llamas, vagones descarrilados o incluso choques entre ellos. MTA tampoco tenía un plan para remplazar las vías, las señales y los vagones.

“En 1981, el sistema estaba cubierto con graffitis, suciedad y crimen“, aseguró Beth DeFalco, portavoz de MTA.

Años después, la agencia de transportes sufrió recortes en los presupuestos, por lo que el sistema fue envejeciendo y nadie cuidó de él. El problema ha ido agravándose porque ante la carencia de actualizaciones en el sistema se sumaron millones de pasajeros. Sin ir más lejos, el Subway de Nueva York tiene más del doble de pasajeros que hace cuarenta años.

“Los viajes en Subway han crecido un 64% desde que se promulgó el primer plan presupuestario, pero no tenemos un 64% más de infraestructuras”, desveló DeFalco. “Todavía estamos intentando ponernos al día para arreglar los pecados del abandono y la falta de inversión de los años 70“.