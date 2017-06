Enrique Iglesias llama a NYC su “gran regalo”

El cantante español prenderá la fiesta en el Madison Square Garden junto a Pitbull y el grupo CNCO

Enrique Iglesias anda de gira, un recorrido que abarca 35 conciertos por todo el país y que lo reúne por tercera ocasión con el cantante de origen cubano Pitbull. Simultáneamente, el artista español, que estará en concierto en la ciudad este fin de semana, da forma a material inédito con miras a un nuevo álbum de estudio.

“Eso se está cocinando, vienen muchas sorpresas con Sony Music, eso mientras sale lo nuevo, seguimos sacando nuevos ‘singles’ como ‘Súbeme la radio’, lo que sobra es música, comenta el ganador de cinco Grammys Latino y un Grammy anglosajón.

Al hablar de su reencuentro en escena con Pitbull, Iglesias asegura que tiene muy buena química con el intérprete de ‘Feel This Moment’ y ‘Hotel Room Service’. La primera vez que Iglesias invitó a Pitbull a compartir una gira fue en 2012 con el tour ‘Euphoria’, con el que recorrieron ciudades de Estados Unidos y Australia.

“Pitbull es un gran amigo, ya somos como familia. Nuestras colaboraciones han sido muy bien recibidas y creo sin duda que tenemos una gran empatía como colegas, porque el respeto es mutuo. Los conciertos ya son como una tradición de verano y creo que los fans se lo pasan muy bien, que es lo único que importa”, nos cuenta el cantante español.

“Tener la oportunidad de invitar a otros artistas en mis giras es algo que me gusta. Es como reinventarnos para nuestro público, al final del día somos todos latinos y debemos estar unidos”, agrega Iglesias, quien ha compartido tours con artistas tan diversos como Paulina Rubio, Aventura, Wisin y Yandel, Prince Royce, Gente de Zona, J Balvin y Jennifer López. En esta oportunidad le está brindando el turno a CNCO.

Su público favorito

El cantante hará una parada de dos días en Nueva York con el tour ‘Sex and Love’ (que lleva título su décimo álbum de estudio, 2014) y afirma que cantar en la ciudad tiene un significado muy especial.

“Siempre disfruto regresar de gira a Nueva York. Es como la ciudad que agrupa a todas las nacionalidades del planeta. Ese aplauso que se siente como artista en el Madison Square Garden no tiene comparación. Y te lo digo con toda humildad y sin desmeritar ninguna ciudad o país, porque cada escenario tiene su belleza. Pero el sonido y la potencia de los fans en Nueva York es bestial. Un gran regalo”, comenta.

Una parte vital en la vida del intérprete de temas como ‘Hero’ y ‘Cuando me enamoro’, es su novia la ex tenista profesional Anna Kournikova, en medio de los eternos rumores de ruptura, compromiso y boda, Iglesias se anima a hablar de las cualidades que más valora en su pareja.

“La más importante (de sus cualidades) es su paciencia, porque me sigue el ritmo y me aguanta todo. Soy como un niño travieso. Ella es inteligente y muy sincera”, confiesa.

Iglesias comparte además, su fórmula para echar a un lado el estrés que puede generar su agenda y asegura que no permite que su estatus de celebridad le prive de disfrutar de los placeres de la cotidianidad.

“Cuando quiero desconectarme me gusta echarme en mi sofá, en el pasto, con mis perros. Salir con mi chica a perdernos en el mar o escapar un ratito a Los Cabos para disfrutar de los atardeceres con un rico ron. No me ando ocultando para nada. Me gusta salir de paseo con los amigos, cenar en un lugar rico, disfrutar las cosas simples de la vida. Eso no se puede perder. Una buena platica, una noche de copas no puede faltar”, indica.

Iglesias, quien ganó en cuatro categorías de la pasada edición de Latin Billboard, entre ellas ‘Latin Pop Songs-Artista del año, Solista’, aborda también el tema de las problemáticas mundiales y habla de lo que le preocupa y de su labor junto a la organización benéfica Save The Children.

“Creo que hay muchos problemas, pero lo más importante es no perder la fe en nosotros mismos como seres humanos. Tratar de hacer el bien y de ser nuestra mejor versión. Me preocupa la niñez, pienso que ellos son el futuro y que hay que cuidarles. Con Save The Children y la camiseta del corazón, estamos poniendo también nuestro granito de arena para que los niños del mundo tengan una vida mejor”, concluye refiriéndose a la venta de ‘Heart T-Shirt’, unas camisetas inspiradas en la que llevaba puesta durante el concierto en México en el que sufrió un accidente en una mano con un dron, hace dos años.

En detalle:

Qué: Concierto de Enrique Iglesias y Pitbull

Dónde: Madison Square Garden, 4 Pennsylvania Plaza

Cuándo: viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio

Boletos: Desde $49.95