Pasajero muere al caer a las vías durante robo en el Metro de Nueva York

Un pasajero cayó mortalmente entre los vagones del Metro de Nueva York en Brooklyn durante un altercado con una persona que había agarrado su mochila, a primera hora de hoy.

El hombre se percató de que había olvidado su mochila a bordo de un tren de la línea 3 con destino a Manhattan mientras descendía en la estación New Lots Av en East New York alrededor de las 12:45 a.m. del martes, por lo que subió rápidamente de nuevo al tren, indicaron fuentes policiales al New York Post.

Al avistar a un aparente desconocido que portaba su mochila, ambos pasajeros comenzaron a forcejear en el espacio entre los vagones, añadieron las fuentes. La víctima cayó sobre las vías durante el tumulto. Los equipos de emergencia lo hallaron inconsciente y sin signos vitales sobre la plataforma de las vías. Luego fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Una persona de interés estaba siendo interrogada este martes, aunque se mostraba poco colaborativa, señalaron las fuentes. Hasta el momento no se han efectuado detenciones formales y la investigación continúa en curso.

Fue el 2do caso parecido en pocos días: la semana pasada un pasajero de 48 años murió durante una pelea en un tren del Metro en El Bronx con otro hombre a quien había despertado golpeándolo con un bastón, según fuentes policiales. NYPD detuvo como sospechoso a Keith Plummer, de 68 años, quien ya contaba con un historial de aproximadamente tres docenas de arrestos.

También este mes un hombre de 76 años murió al ser empujado en las escaleras de una estación en Chelsea. A fines de abril un tiroteo ocurrido dentro de un tren del Metro en Queens dejó a un quinceañero paralizado y conectado a un soporte vital.

También ese mes agentes de la policía dispararon fatalmente a un hombre sospechoso de haber apuñalado con un machete a tres viajeros de edad avanzada en la estación Grand Central del Metro. En marzo Richard Williams, veterano de la Fuerza Aérea de 83 años, murió en el hospital días después de ser empujado a las vías del Metro en Midtown East por un sospechoso indocumentado latino, un caso que reavivó las críticas federales con las “ciudades santuario”.

La delincuencia en el Metro de NYC ha subido en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia sigue siendo constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.