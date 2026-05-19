Thomas Massie pierde las primarias de Kentucky ante el candidato de Trump

El congresista republicano Thomas Massie perdió las elecciones primarias para la Cámara de Representantes por Kentucky frente a Ed Gallrein, el candidato respaldado por Donald Trump, en un resultado que representa una victoria política para el presidente en su campaña contra legisladores republicanos críticos.

Según la proyección de Decision Desk HQ y de NBC, Gallrein, exmiembro de los Navy SEAL y agricultor, se impondrá en el 4.º distrito congresional de Kentucky, un bastión tradicionalmente republicano, poniendo fin a los 14 años de Massie en el cargo.

La contienda se había convertido en un punto de alta tensión dentro del Partido Republicano, con Trump involucrándose activamente en la campaña y pidiendo públicamente la derrota del congresista.

El presidente calificó a Massie como “el peor congresista” del partido y lo acusó de actuar como un obstáculo constante para su agenda legislativa, intensificando así un enfrentamiento que se arrastra desde su primer mandato.

En paralelo, figuras del entorno republicano también participaron en la campaña a favor de Gallrein, incluido el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien viajó a Kentucky para respaldarlo, aunque el Pentágono aclaró que lo hizo a título personal.

Massie había mantenido una relación tensa con Trump en los últimos años, especialmente tras votar en contra de iniciativas clave del presidente y apoyar proyectos legislativos impulsados junto a demócratas, lo que lo convirtió en uno de los principales críticos republicanos dentro del Congreso.

La derrota proyectada en Kentucky se suma a otras contiendas recientes donde Trump ha impulsado con éxito candidatos alineados con su liderazgo político dentro del Partido Republicano.

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