Alivio para los que evaden pagar el metro en Manhattan

La fiscalía coordina cambios con el NYPD

El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, anunció este viernes que a partir de septiembre la fiscalía se enfocará en no llevar a juicio criminal a la mayoría de las personas acusadas por evadir la tarifa del metro. Esta decisión forma parte de un plan para disminuir los cargos penales por delitos menores.

De acuerdo con Vance, enjuiciar criminalmente a los neoyorquinos acusados de crímenes menores no violentos no vuelve a la ciudad más segura.

“Hoy, nos comprometemos a desviar estos casos de delitos menores de la corte criminal de Manhattan, vamos a eliminar arrestos innecesarios, reducir el riesgo de deportación, la pérdida de vivienda, y la pérdida de empleo que frecuentemente acompaña una acusación criminal”, explicó.

De esta manera, el fiscal espera poder dedicar más recursos de su oficina a la investigación de crímenes más serios como la violencia doméstica, el asalto, el manejar borracho y el hostigamiento, entre otros.

El comisionado de la Policía de Nueva York, James O’Neill, confirmó que el NYPD está en contacto con la oficina de la fiscalía para reducir los arrestos por evadir las tarifas del subway, el cargo más frecuente en la corte criminal de Manhattan.

“Probablemente trabajaremos en las situaciones de reincidencia”, explicó O’Neill sobre estas acusaciones para añadir que el 75% de las personas reciben una citación por este delito.

Hay tres razones por las que se procede al arresto de una persona que no paga la tarifa del metro: por haber recibido tres citaciones anteriormente, no tener identificación, o tener un caso abierto y no resuelto en la corte.

La policía aún no tiene una estrategia clara sobre cómo va a reducir el número de arrestos que en 2016 se elevó a más de 9,600 en Manhattan.

Según lo que dijo el Comisionado, la política podría cambiar el número de citaciones antes de un arresto o algo parecido.

“No debemos de criminalizar la pobreza. En lugar de ello, debemos de trabajar para hacer el transporte público asequible para todos, incluyendo la propuesta de ofrecer MetroCards a mitad de precio para las personas que viven bajo el nivel de pobreza”, dijo David Jones, presidente de la Sociedad de Servicios Comunitarios quien además instó a los otros fiscales a seguir políticas similares.

Un 20% de neoyorquinos viven bajo el umbral de la pobreza y son las personas que más lejos de los centros de trabajo viven por no poder encontrar vivienda asequible en la ciudad quienes más problemas económicos tienen para comprar la MetroCard.