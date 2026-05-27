Violet Affleck, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, acude a urgencias por una lesión

Los actores Ben Affleck y Jennifer Garner acompañaron a su hija mayor, Violet, a un centro de salud debido a una lesión que le impedía caminar.

De acuerdo con imágenes difundidas por Daily Mail, la pareja de famosos asistió a un centro de salud en Los Ángeles para acompañar a su hija de 20 años, fruto de su fallido matrimonio. En las imágenes se observa cómo Violet se apoya en su padre para poder caminar, ya que no puede apoyar un pie en el suelo, lo que dificulta su movilidad.

Horas después de su llegada al centro de salud, salió apoyada en unas muletas y con el pie inmovilizado con una bota ortopédica. Ben Affleck y Jennifer Garner permanecieron a su lado en todo momento.

Jennifer Garner y Ben Affleck se divorciaron en 2018, desde entonces han mantenido una relación cercana de cordialidad por el bienestar de sus tres hijos.

En una entrevista con Bustle en febrero de 2026, Garner se refirió a cómo hace equipo con Affleck a pesar de que ya están separados: “Cuando tus hijos crecen en dos hogares separados, yo me convierto en mamá y papá, y él también”, dijo la actriz.

En una conversación con Access Hollywood, Ben Affleck expresó el sentimiento de admiración que tiene por su exesposa, a quien calificó como “una gran compañera” que lo ayudaba con sus “maravillosos hijos”. “Es la alegría de mi vida y soy muy, muy afortunado. Me hace feliz todos los días”, dijo el actor.

La expareja mantuvo una relación cordial incluso cuando Ben Affleck retomó su relación con la cantante Jennifer Lopez, tras casi 20 años separados.

Violet Ann es la mayor de los tres hijos de Ben Affleck y Jennifer Garner. La joven de 20 años es estudiante de la Universidad de Yale y se ha convertido en una activista por la conservación ambiental. De hecho, en septiembre de 2025 ofreció un discurso en la ONU defendiendo el uso de las mascarillas en lugares públicos luego de la pandemia por covid-19.

“Los líderes de todos los ámbitos nos dicen que somos el futuro. Pero en lo que respecta a la pandemia actual, nos están arrebatando el presente ante nuestros propios ojos. Es una negligencia imperdonable mirar a los niños a los ojos y decirles: ‘Sabíamos cómo protegerlos y no lo hicimos. Tenemos acceso a una tecnología para prevenir enfermedades transmitidas por el aire… y nos negamos a usarla’”, dijo en su discurso.

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