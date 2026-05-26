Loterías de vivienda asequible en NYC cierran en junio: apartamentos desde $545

Encontrar un alquiler accesible en Nueva York sigue siendo una de las mayores preocupaciones para miles de familias. Por eso, cada nueva oportunidad en NYC Housing Connect, la plataforma oficial de loterías de vivienda asequible de la ciudad, suele generar enorme interés, especialmente cuando las rentas iniciales quedan muy por debajo de los precios habituales del mercado.

Durante junio, varias convocatorias siguen abiertas en distintos boroughs, con apartamentos en Queens, Manhattan y Brooklyn. Los listados fueron destacados por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD) en su guía mensual The Affordable Scoop, publicada en mayo de 2026. La agencia reúne allí oportunidades activas con datos clave sobre rentas, ingresos elegibles y fechas límite.

La opción más llamativa por precio aparece en The Barnett, en Sunnyside, Queens, donde las rentas comienzan en $545 al mes. También hay oportunidades en East Harlem y Gowanus, con cierres de solicitud durante junio.

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The Barnett, en Sunnyside: rentas desde $545

Una de las loterías con fecha límite más próxima es The Barnett, un edificio nuevo en Sunnyside, Queens, con estudios y apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones.

A través de NYC Housing Connect, hay 146 unidades disponibles para residentes con ingresos entre el 30% y el 80% del ingreso medio del área (AMI), con un rango de ingresos elegibles de $22,492 a $160,720, según unidad y tamaño familiar. Según HPD, las rentas iniciales arrancan en $545 y la fecha límite para aplicar es el 8 de junio de 2026.

El edificio incluye amenidades como gimnasio, salón comunitario, playroom para niños, patio exterior, laundry room, concierge parcial y acceso cercano al tren 7 y varias líneas de autobús.

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325 Bond Street Apartments, en Gowanus: cierre el 8 de junio

También en junio cierra la convocatoria para 325 Bond Street Apartments, en Gowanus, Brooklyn. El desarrollo ofrece estudios y apartamentos de 1 y 2 habitaciones, con rentas desde $903.

HPD informó que los ingresos elegibles van de $34,766 a $192,500, según el tipo de unidad y el tamaño del hogar. La fecha límite para aplicar también es el 8 de junio de 2026.

El edificio cuenta con espacios como business center, playroom, terrazas exteriores y rooftop, además de unidades con lavavajillas y terminaciones modernas.

Las Raíces Apartments, en East Harlem: cierre el 16 de junio

La convocatoria con más margen dentro del mes es Las Raíces Apartments, en East Harlem, Manhattan. Se trata de un conjunto de 65 residencias nuevas distribuidas en cuatro direcciones del vecindario.

Hay estudios y apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, con rentas iniciales desde $788. El rango de ingresos elegibles va de $30,823 a $160,720, según HPD. La fecha límite para aplicar es el 16 de junio de 2026.

Entre las comodidades mencionadas figuran laundry, elevador, bike storage y lobbies seguros.

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Cómo aplicar a las loterías de Housing Connect

Las solicitudes deben presentarse a través de NYC Housing Connect, la plataforma oficial de la ciudad. Antes de aplicar, conviene revisar con cuidado tres puntos: el rango de ingresos, la cantidad de integrantes del hogar y los requisitos específicos de cada edificio.

La renta inicial no significa que todos los solicitantes califiquen para todas las unidades. Cada lotería establece límites mínimos y máximos de ingresos, que cambian según el tamaño del apartamento y la composición familiar.

También es importante evitar aplicaciones duplicadas para una misma lotería. En general, cada hogar debe presentar una sola solicitud por desarrollo.

Los pasos a seguir, en resumen, son:

Si te interesa solicitar una vivienda asequible, visita NYC Housing Connect para registrarte y crea una cuenta o inicia sesión en una ya existente.

Luego, consulta la página de Loterías Abiertas para buscar oportunidades de alquiler y venta disponibles.

para buscar oportunidades de alquiler y venta disponibles. Todos los apartamentos se asignan mediante lotería y su elegibilidad se determina según el tamaño de su hogar y sus ingresos.

Este proceso no tiene costo de solicitud, ni requiere intermediario, agente externo ni corredor inmobiliario.

Qué revisar antes de enviar la solicitud

Antes de aplicar, las familias deberían confirmar que su perfil en Housing Connect esté actualizado, con dirección, ingresos, integrantes del hogar y datos de contacto correctos.

También conviene guardar copia de la solicitud y revisar con frecuencia el correo electrónico, porque la ciudad puede pedir documentación adicional si el hogar avanza en el proceso.

Aplicar no garantiza obtener un apartamento, pero sí permite entrar en el sorteo. En una ciudad donde los alquileres siguen presionando fuerte a los hogares trabajadores, estas fechas de junio pueden ser una oportunidad importante para quienes buscan una vivienda más accesible.

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