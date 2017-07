Exigen que se aclare muerte de hondureño en centro de detención de ‘La Migra’

Familiares y amigos del inmigrante hicieron una vigilia culpando a ICE por no proveer atención oportuna y exigen una investigación independiente

Con carteles en mano y gritos pidiendo justicia, familiares y amigos del hondureño Rolando Meza Espinoza, quien murió el pasado 10 de junio en un centro de detención de ‘La Migra’, culparon a las autoridades de Inmigración por su deceso y exigieron que se investigue a profundidad el caso.

Acompañados por activistas y defensores de los inmigrantes, la familia del centroamericano de 35 años realizaron una vigilia en Long Island, pidiendo que la muerte de Meza no quede como un fallecimiento más, de los 10 que han ocurrido este año en centros de detención.

“Mi papá era un ser humano y bajo los ojos de la ley ellos no tenían derecho a negarle la ayuda que necesitaba”, aseguró Katherine Meza, hija del inmigrante, destacando que su padre perdió la vida porque no recibió la atención médica necesaria para tatrar la cirrosis hepática, anemia y diabetes que padecía.

Reyna Andrú, de la organización Make the Road NY, cuestionó la manera como ICE (Agencia de Inmigración y Aduanas) trata a los detenidos que están bajo su custodia y pidió que las autoridades adelanten una revisión exhaustiva de la manera como están manejando los centros de detención.

“Exigimos justicia para la familia y una completa investigación independiente de ICE y sus prácticas de detención”, advirtió la activista.

Durante la vigilia, que tuvo lugar en Brentwood, localidad donde vivía el hondureño fallecido, los inmigrantes portaron carteles en los que se leían frases como “Justicia para Meza”, “ICE mató a nuestro vecino” y “No sigan dividiendo familias”.

“No es la primera vez que alguien muere en un centro de detención, porque ellos no toman a nuestra gente con seriedad. No les dan los medicamentos que necesitan y no los llevan al hospital cuando deben hacerlo”, aseguró la activista Gaby Andrade. “Nuestra comunidad está de luto por la muerte de uno de nuestros vecinos de Brentwood a manos de ICE”.

Manuel Portela, abogado de la familia de Rolando Meza, explicó que además el inmigrante fue arrestado erróneamente después de ser confundido con otro trabajador indocumentado al que buscaban agentes de ICE.

Frank Sprouse-Guzmán, miembro de la junta directiva de Make the Road NY se sumó al clamor de una investigación que aclare la muerte de Meza y advirtió que este es un caso más que muestra la manera injusta como el gobierno de Trump está atacando a los inmigrantes.

“En un momento en que nuestra comunidad está siendo vilipendiada y criminalizada para justificar una agenda de deportación masiva, hoy vemos las trágicas consecuencias en nuestra propia comunidad”, dijo Sprouse-Guzmán. “Hacemos un llamamiento a nuestros funcionarios electos para que se aseguren de que esto suceda (una investigación) y para evitar que este tipo de tragedia se repita“.

Y al ser interrogados sobre las acusaciones hechas por los familiares del inmigrante, la oficina de ICE en Nueva York sostuvo que Meza fue detenido como parte de las operaciones que esa agencia hace contra personas que ingresan ilegalmente al país y que luego falleció.

“Mejía Bonilla (el nombre con el que el hondureño ingresó hace 20 años a Estados Unidos) murió bajo la custodia de ICE el 10 de junio por complicaciones de condiciones médicas preexistentes”, dijo ICE, a través de un comunicado, donde hizo referencia al trato médico que se da a los detenidos. “La instalación en la que un individuo es detenido es responsable de toda la administración de medicamentos, la cual es rastreada por la institución en el (registro de administración de medicamentos) para cada detenido con la medicación prescrita”.

Rolando Meza Espinoza fue detenido por agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 1 de abril y murió el 10 de junio en la sala de emergencia del Centro Médico de Jersey City, tras ser remitido allí por presentar “sangrado gastrointestinal”, según reveló ICE al abogado de la familia.

Agentes de ICE llegaron al trabajo de construcción donde estaba Meza, en Brentwood, Long Island con una orden de deportación del 2005, y aunque el inmigrante trató de explicar diciendo que en aquel entonces tenía “estatus de protección temporal”, fue arrestado. Lo único que tenía meza en su historial eran dos dos arrestos por DUI (manejo bajo los efectos del alcohol) con los que había perdido su protección migratoria en 2015.

La familia de Meza, quien era padre de cuatro hijos, dijo en la vigilia que está dispuesta a presentar una demanda civil contra ICE por la muerte del hondureño.