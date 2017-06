Redescubre Coney Island este verano

Escapa del calor y disfruta de la magia que encierra esta famosa zona de Brooklyn y su oferta de atracciones para toda familia

Para armar una aventura de verano con toda la familia que incluya parque de atracciones, playa, museo, música en vivo y momentos inolvidables no es necesario boleto aéreo o hacer reservaciones de hotel. Anímate y redescubre la magia de Coney Island, un espacio lleno de historia y encanto que tiene el sabor del algodón de azúcar y de los perritos calientes más prestigiosos de la zona.

Coney Island, ubicada al sur de Brooklyn, ofrece más de 50 atracciones para todos los gustos. Lo ideal es llegar temprano para aprovechar el paseo al máximo. Las opciones incluyen dos parques de diversión, el Deno’s Wonder Wheel Park y el Luna Park, que ofrece una Zona de Gritos, para los amantes de las atracciones no aptas para cardíacos, la icónica montaña rusa The Cyclone, que cumple 90 años, y la Thunderbolt.

Pero no todo se resume a parques de diversión, Coney Island es también albergue del Acuario de Nueva York, que ofrece la oportunidad de entrar todos los viernes del verano con la donación que desees, en horario de 4 a 5 p.m. El recorrido puede continuar en el anfiteatro Ford Amphitheater, que tiene presentaciones artísticas todo el verano. El Día de Undependencia, por ejemplo, tendrá una competencia extrema de la rutina de entrenamientos calistenia, con el actor y presentador de televisión Mario López como anfitrión y la presentación de diversas bandas musicales.

Otra área que no puedes dejar de visitar durante este recorrido es el Coney Island USA, el centro de artes del área en donde encontrarás el Coney Island Circus Sideshow y el Coney Island Museum. Este domingo, por ejemplo, puedes ver ‘Magic at Coney’, espectáculo que reunirá a mentalistas, ilusionistas y escapistas de todo el mundo. Esta presentación comenzará al mediodía. El Coney Island museo encierra una particular colección permanente en la que es posible apreciar postales y artículos curiosos que forman parte de la historia de este distrito de entretenimiento y un divertido cuarto de espejos y exhibiciones especiales.

Disfrutar de un día únicamente dedicado a la playa también es posible por doble partida, porque puedes visitar la playa de Coney Island o justo al lado, la de Brighton Beach, una de las más populares de la temporada.

De igual forma, Coney Island encierra una extensa variedad de bares y restaurantes que harán más deliciosa la aventura. Entre las más icónicas alternativas figura la pizzería Totonno’s, que abrió sus puertas 1924, la pizzería Grimaldis con más de 100 años y Nathan’s Famous, el restaurante de perros calientes más antiguo de la ciudad, donde cada 4 de Julio se realiza la competencia comer hot dogs más famosa de la ciudad.

El recorrido no estaría completo sin además hacer una parada en Williams Candy. La tienda de dulces situada justo al lado de Nathan’s Famous y que cumple 75 años, ofrece helados, dulces, manzanas acarameladas que sin dudas te ayudaran a cerrar con broche de oro un día en esta mágica zona de la ciudad.

Para más información: http://www.coneyislandfunguide.com

Para llegar en tren:

Puedes tomar los trenes D, F, N o Q hasta la estación Stillwell Ave.