Cierre de calles en Nueva York este martes: partido del Mundial 2026 en NJ en día laboral y escolar

Nueva York y Nueva Jersey se dirigen hacia un posible caos de transporte público aún mayor para el 2do partido de la Copa del Mundo este martes en el estadio MetLife, en pleno día laboral y escolar.

Hasta ayer quedaban sin vender hasta 30,000 asientos de tren, pues al parecer, miles de aficionados están decididos a llegar al juego de las 3 p.m. horas entre Francia y Senegal por cualquier medio que no sea el tren, cuyo billete obligatorio de ida y vuelta con NJ Transit cuesta la exorbitante cifra de $98 dólares.

El estado Nueva York ha dispuesto autobuses por $10 dólares el trayecto, pero las 12,000 plazas disponibles ya están agotadas. Ello deja a miles de aficionados con pocas opciones: un viaje en tren excesivamente caro, contratar un servicio de transporte compartido o conducir e intentar conseguir una de las escasas 3,500 plazas de estacionamiento disponibles en el estadio en East Rutherford (NJ).

Se espera que el partido de este martes atraiga a unos 80,000 aficionados. Dado que 12,000 personas compraron ya todas plazas en los autobuses, otras 12,000 adquirieron billetes de tren de NJ Transit y solo hay unas 3,500 plazas de estacionamiento, quedan hasta 50,000 asistentes sin una solución clara de transporte de ida y vuelta.

El sábado a las 6 p.m. se disputó el primer partido del Mundial 2026 en NJ/NY, que además coincidió con la final de la NBA, lo que llevó a cerrar varias calles en Midtown West Manhattan para autos y peatones. Anticipando el caos de transporte de ese día, un representante de Uber llegó a publicar en Twitter/X que la empresa no podía satisfacer la demanda e instó a los asistentes a utilizar el tren o el autobús hasta MetLife. Uber comunicó a diversos medios que sus conductores transportaron a unos 6,500 aficionados el sábado.

Ese día miles de espectadores pasaran horas intentando salir del recinto tras el partido de fútbol que se selló con empate entre Brasil y Marruecos.

En tanto, el alcalde Zohran Mamdani ha restado importancia a las preocupaciones, pronosticando que la gente comprará los billetes de tren NJ Transit a última hora, a pesar de que ese “plan” fracasó en el primer partido local del sábado. “Vimos un número significativo de personas con entradas que compraron sus billetes de transporte público justo en las horas previas al partido, y seguimos animando a todo el mundo a hacerlo con mucha antelación”, afirmó Mamdani la mañana de ayer durante un acto ajeno al evento deportivo.

“También decimos que sigue habiendo capacidad adicional en New Jersey Transit; por tanto, para aquellos que aún no han comprado sus billetes, esa es una de las formas en que les animaremos a hacerlo. Y agradezco los esfuerzos de todo el gobierno municipal para difundir este mensaje”, declaró.

En declaraciones al New York Post, un funcionario municipal también atribuyó parte de la responsabilidad a Maya Handa -ex jefa de campaña de Mamdani designada «zarina de la Copa del Mundo» por la alcaldía-, alegando que ella también restó importancia al problema en privado durante el fin de semana. “Se han centrado en la misión y la visión, pero no en la logística; han puesto el foco en los tipos de letra y la imagen de marca de la campaña, en lugar de coordinar a las organizaciones y departamentos”.

Clima y calles cerradas esta martes en Manhattan de 9 a.m. a 8 p.m.

Para este martes el clima se perfila parcialmente nublado y sin lluvia, con sensación térmica de 87F/30C en el día. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

En cada día de partido de la Copa del Mundo en NJ, para reducir el tráfico y facilitar el transporte público el Departamento de Transporte (DOT) de la ciudad de Nueva York:

-Convertirá la calle 42 en un corredor exclusivo para autobuses desde la 1ra Av hasta la 12ma Av.

-Destinará los dos carriles situados más al este de la 6ta Av exclusivamente a autobuses desde la calle 42 hasta la 59.

-Utilizará los dos carriles para autobuses ya existentes en la 5ta Av desde la calle 42 hasta la 59.

-Convertirá la calle 40 Oeste (entre la 8va y la 11ma Av) y la calle 41 Oeste (entre la 8va y la 10ma Av) en tramos exclusivos para autobuses.

-Convertirá la calle 58 Oeste en un tramo exclusivo para autobuses entre la 5ta y 6ta Avenida; y luego entre 7ma y 8va Av.

-Zona de Penn Station (calles 32 y 33): cerrada entre 6ta y 8va Av.

-Repartos en camión: prohibidos en todo Midtown (entre las calles 30 y 60, de los ríos East al Hudson) durante la misma franja horaria de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los cierres de calles afectan las líneas de buses MTA y algunas entradas al Metro. Más información sobre cierre de vías en la página del Departamento de Transporte (DOT). Para los cambios actualizados en las rutas de buses y accesos al Metro, consulte MTA.