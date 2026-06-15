Quiénes recibirán pagos de $5,181 del Seguro Social el miércoles 17 de junio

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) realizará el próximo 17 de junio la segunda ronda de pagos correspondientes al mes para millones de jubilados en Estados Unidos.

Algunos beneficiarios podrían recibir cheques de hasta $5,181 mensuales, dependiendo de su historial laboral y la edad en la que solicitaron el retiro.

El depósito del miércoles 17 de junio está destinado a los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

Este grupo forma parte del calendario escalonado que utiliza la SSA para distribuir los pagos y evitar retrasos en el procesamiento.

La primera ronda de depósitos ya fue enviada el 10 de junio a quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes.

Posteriormente, el tercer y último grupo recibirá sus beneficios el 24 de junio, fecha reservada para los jubilados nacidos a partir del día 21.

¿Quiénes pueden recibir beneficios del Seguro Social?

Los ciudadanos estadounidenses pueden comenzar a solicitar beneficios de jubilación desde los 62 años de edad.

Sin embargo, la cantidad que reciben cada mes depende de varios factores, incluyendo el número de años trabajados, las contribuciones realizadas al sistema y la edad exacta en la que deciden retirarse.

La SSA explica que quienes comienzan a recibir beneficios a los 62 años pueden obtener un pago máximo de hasta $2,969 al mes.

Por otro lado, quienes retrasan su jubilación hasta los 70 años pueden alcanzar el beneficio máximo actual de $5,181 mensuales.

Por esta razón, la edad de retiro continúa siendo uno de los factores más importantes para determinar el monto final del cheque.

Los beneficiarios que deseen conocer una estimación personalizada de sus pagos pueden utilizar la calculadora oficial disponible a través de la Administración del Seguro Social.

Cómo se financian los pagos

El programa del Seguro Social se sostiene principalmente mediante impuestos sobre la nómina que pagan tanto empleados como empleadores durante la vida laboral de los trabajadores.

No obstante, expertos han advertido que el sistema enfrenta importantes desafíos financieros debido al aumento del número de jubilados y a una fuerza laboral proporcionalmente más pequeña que contribuye al fondo.

Diversos análisis señalan que, si el Congreso no adopta medidas para reforzar el programa, la Administración del Seguro Social podría enfrentar dificultades para pagar el 100% de los beneficios programados a partir de 2034.

A pesar de estas preocupaciones a largo plazo, los pagos correspondientes a junio continúan desarrollándose conforme al calendario establecido por la agencia federal.

Los jubilados nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes recibirán sus depósitos el miércoles 17 de junio, mientras que el siguiente pago está programado para el 24 de junio.

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