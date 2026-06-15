La historia de Maria Eduarda, la joven que murió tras ser lanzada de bungee sin cuerda de seguridad en Brasil

La muerte de MarIa Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años, ha generado conmoción en Brasil y en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes del momento en que fue lanzada al vacío sin cuerdas de seguridad desde el Puente del Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, en el estado de Sao Paulo.



Lo que parecía ser una tarde llena de adrenalina para la joven brasileña quien recurrió a la empresa “Entre cuerdas” para lanzarse del bungee, pero las cosas no salieron como lo planeó la joven de 21 años, quien terminó perdiendo la vida al ser lanzada sin la cuerda de seguidad.



El caso ocurrió el pasado 13 de junio en el Puente del Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, en el estado de Sao Paulo, donde la joven participaba en un salto recreativo desde aproximadamente de 131.2 pies de altura.

De acuerdo con reportes locales, la estudiante de educación física fue arrojada desde la plataforma sin que se le colocaran las cuerdas de seguridad, lo que provocó su caída directa al vacío y su muerte inmediata.

Salto de bungee terminó en tragedia

El salto formaba parte de una actividad de deportes extremos conocida como rope jumping, una variante similar al bungee jumping, pero que utiliza cuerdas en lugar de bandas elásticas para controlar la caída.



Sin embargo, en este caso, las autoridades judiciales investigan por qué la joven fue lanzada sin el sistema de sujeción instalado.



Videos del incidente, grabados incluso por el novio de la víctima, muestran el momento en que la joven es conducida hasta la plataforma por miembros del equipo organizador antes de ser lanzada.

Investigación y detenidos por homicidio

La Policía Civil abrió una investigación por homicidio doloso tras el hecho, mientras que la Justicia de Sao Paulo ordenó la prisión preventiva de tres instructores señalados como presuntos responsables.

Los detenidos fueron identificados como Luis Felipe “N”, Vitor “N” y Maicon “N”, quienes habrían participado directamente en el procedimiento del salto.

Foto @Azteca_NewsMX



De acuerdo con las autoridades, dos de ellos afirmaron haber estado a cargo de las cuerdas, aunque señalaron no recordar con claridad cómo ocurrió la falla, ya que sufrieron un desmayo, pero no supieron explicar qué paso para que el salto terminara en tragedia. Un tercer implicado aseguró que solo ayudó en el proceso sin responsabilidad directa en la seguridad.



La jueza del caso consideró que existieron indicios de “negligencia grave” en una actividad comercial de alto riesgo, además de posibles intentos de los acusados por abandonar el lugar tras el accidente.

Posible fuga y omisiones de seguridad

Testigos indicaron que, tras el incidente, algunos integrantes del equipo habrían intentado huir hacia una zona boscosa, siendo posteriormente localizados.

Las investigaciones también señalan que no existía una división clara de funciones dentro del equipo encargado del salto y que el control de seguridad no se realizó de manera adecuada.

Además, autoridades analizan la posible desaparición de una cámara GoPro que la joven llevaba consigo al momento del salto.

Foto @Azteca_NewsMX

Mensajes de la víctima y conmoción en redes

Antes de su muerte, Maria Eduarda había compartido publicaciones en redes sociales relacionadas con la actividad, incluyendo imágenes del lugar del salto y mensajes asociados a la experiencia.

Tras su muerte, sus redes sociales fueron cerradas, pero usuarios han difundido capturas que han generado indignación y debate en plataformas digitales.

La difusión del video del momento del salto ha intensificado las críticas hacia la organización del evento y ha provocado llamados en redes sociales para exigir responsabilidades.

¿Quién era Maria Eduarda?

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas era profesora de educación física y residía en Jandira, en la región metropolitana de Sao Paulo. También contaba con formación en gestión deportiva y compartía contenido sobre actividad física y hábitos saludables en redes sociales.





La madre de la joven, Val Rodrigues, expresó su dolor en redes sociales, donde lamentó la pérdida de su hija y la calificó como irreparable. El hermano de Maria Eduarda también publicó mensajes en los que expresó conmoción por lo ocurrido.

La Justicia brasileña mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades penales, mientras se analiza la actuación de hasta seis personas vinculadas al evento.

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