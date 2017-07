La polémica foto de Alessandra Ambrosio ¡completamente desnuda! para festejar el 4 de julio

La modelo no dejó nada a la imaginación en una imagen que publicó para celebrar la independencia de Estados Unidos

Alessandra Ambrosio festejó de una manera muy sensual este 4 de julio.

La modelo, de 36 años, posó ¡completamente desnuda! para el fotógrafo Rusell James.

“Happy 4th of July ! #independenceday #4thofjuly Photography by @russelljames”, escribió la brasileña en la atrevida imagen.

Ambrosio aparece con largas botas, de espaldas y sosteniendo la bandera estadounidense en la foto que compartió este martes a través de Instagram, situación que desató una fuerte polémica en la famosa red social, pues aunque muchos solo se limitaron a halagar su belleza, hubo otros que consideraron que la instantánea es una verdadera falta de respeto.

“Que falta de respeto hacia una bandera que no es la tuya, tu bandera es la de Brasil. Un país que te abrió las puertas no merece esto. Tu no estas a la altura de una modelo, tú eres para Playboy”, fueron solo algunos de los comentarios.

Happy 4th of July ! 🇺🇸💥🇺🇸 #independenceday #4thofjuly Photography by @russelljames Una publicación compartida de Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 5:25 PDT

Adicionalmente la modelo grabó un video para Love Magazine en el cual porta un pequeño bikini inspirado en los colores de la bandera estadounidense y aparece nadando junto a ésta.

¿Crees que la modelo se pasó de la raya al realizar esa imagen?

Con información de Agencia Reforma

Happy 4th of July! ✨🇺🇸✨ @alessandraambrosio in LOVE Advent, Director @douginglish, Fashion Editor @anthonyunwin Una publicación compartida de LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 5:38 PDT