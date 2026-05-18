Tribunal ordena a ICE suspender arrestos en cortes migratorias de Nueva York

El juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminar con los arrestos civiles dentro o cerca de los tribunales de inmigración de la ciudad de Nueva York.

Esa decisión incluyendo 26 Federal Plaza, 290 Broadway y 201 Varick Street, según la orden de este lunes.

El juez Castel otorgó una suspensión en el caso African Communities Together y The Door v. Todd Lyons, en una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Make the Road NY (MRNY) y el bufete de abogados Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward Maazel LLP (ECBAWM).

Aunque no es una decisión final, esta suspensión impide a los agentes del ICE continuar con arrestos mientras el caso avanza, aunque los oficiales todavía podrán hacer arrestos muy específicos y bajo circunstancias extremas.

“El fallo de hoy representa una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de forma segura a sus audiencias en los tribunales de inmigración”, declaró Amy Belsher, directora de NYCLU. “Durante casi un año, hemos visto cómo agentes enmascarados del ICE emboscaban a personas no ciudadanas en los pasillos de los juzgados, tiran al suelo a inmigrantes neoyorquinos y separan a niños de sus padres”.

La decisión del juez Castel ocurrió luego de que ICE reconociera que no no tiene una explicación o justificación para realizar arrestos en los tribunales de inmigración.

“Esperamos con interés un fallo definitivo en el caso, que ponga fin de una vez por todas a estas políticas crueles e inútiles”, agregó Belsher.

Las organizaciones presentaron la demanda en nombre de African Communities Together y The Door el 1 de agosto de 2025, solicitando una medida cautelar mediante una suspensión, negada por el tribunal en un principio, aunque después ICE cometió un error.

“En marzo, en una revelación sorprendente, el gobierno admitió que un memorando de 2025 —en el que se había basado durante todo el caso para justificar su política de arrestos en los tribunales de inmigración— no autoriza ni ha autorizado nunca ningún arresto en dichos tribunales”, recuerdan los demandantes. “Inmediatamente después, las organizaciones solicitaron al Tribunal que reconsiderara su denegación”.