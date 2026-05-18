Rubeliz Bolívar, doctora venezolana liberada por ICE, pide reconocer trabajo de médicos extranjeros en EE.UU.

La doctora venezolana Rubeliz Bolívar rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de pasar 32 días detenida en un centro migratorio en Texas, en un caso que ha generado debate dentro de la comunidad médica y organizaciones de apoyo a migrantes en Estados Unidos.

En declaraciones ofrecidas a Telemundo, la especialista en Medicina de Emergencia envió un mensaje directo a sus colegas médicos inmigrantes que trabajan en el país, especialmente aquellos que enfrentan incertidumbre migratoria tras recientes arrestos.

“Somos una fuerza trabajadora necesaria”, afirma la doctora

Bolívar destacó el papel de los médicos internacionales dentro del sistema de salud estadounidense, señalando que su labor es clave en regiones donde existe escasez de personal sanitario.

“Yo espero que se pueda notar que nosotros somos una fuerza trabajadora necesaria. Hay muchas zonas en donde hay falta de médicos… y es bueno que sigamos preparándonos”, expresó en su mensaje compartido por Telemundo.

La médica subrayó además que la situación debe servir para visibilizar el aporte de los profesionales formados en el extranjero que actualmente ejercen o realizan su residencia en Estados Unidos.

Apoyo de organizaciones médicas tras su liberación

La doctora agradeció el respaldo de Project IMG, grupo que reúne a profesionales de la salud formados fuera de Estados Unidos y que gestionó apoyo legal durante su detención.

Según su testimonio, la organización también fue clave para la liberación de su hija, quien había sido detenida junto a ella cuando ambas fueron interceptadas durante un traslado entre Texas y California para una cita migratoria.

“Fue indispensable para mí que mi hija pudiera salir y estar con su padre. Estoy muy agradecida por el apoyo recibido”, señaló.

Detención en medio de proceso migratorio

La detención de Rubeliz Bolívar ocurrió mientras viajaba desde Texas hacia California para una cita relacionada con su proceso de asilo. Durante el operativo fue separada de Milena, su hija de cinco años, lo que generó preocupación entre familiares y defensores de migrantes. Posteriormente, la menor fue entregada en custodia a su padre.

Milenko Faria, esposo de la doctora Rubeliz Bolívar y su hija Milena.

El caso ha sido seguido por organizaciones médicas y activistas.

Bolívar insistió en que su experiencia debe servir para reconocer la importancia del talento médico extranjero dentro del sistema sanitario estadounidense y la necesidad de mayor claridad en los procesos migratorios.

Dr. Rubeliz Bolivar works at an ER in South Texas and is passionate about educating the public about staying healthy. She was traveling to California with her 5-year-old daughter, who is a U.S. citizen, when ICE detained her despite having work permits and a pending asylum case.… pic.twitter.com/zteaVAFNbN — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) April 13, 2026

Se reencontró con su familia

Tras su salida del centro de detención, la doctora expresó alivio por el reencuentro con su familia y agradeció el apoyo recibido durante el proceso.

Hasta el momento, no se han informado detalles sobre la continuidad de su caso migratorio ni sobre futuras audiencias relacionadas con su solicitud de asilo en Estados Unidos.

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