Gemelos mueren en incendio donde ya había fallecido su hermanito: triple tragedia en Nueva York

Unos gemelos de 6 años murieron en el hospital a consecuencia del mismo incendio residencial que había cobrado la vida de su hermanito en El Bronx (NYC).

Los tres menores habían sido llevados en condición crítica al Hospital St. Barnabas, donde la primera víctima, Liam, un bebé de 1 año, murió el mismo día de la tragedia, el lunes 11 de mayo.

Días después también fallecieron sus hermanos gemelos -un varón y una niña-, confirmaron funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). «Murieron por inhalación de humo. Ahora mismo estoy en la funeraria», declaró al Daily News su desconsolado padre, Kwesi Harris. «(Habían) estado en el hospital desde que ocurrió el incidente», en estado crítico y conectados a respiradores artificiales.

A pesar del sombrío pronóstico que les habían dado, Harris dijo la semana pasada que estaba rezando por la recuperación de Isis y Oseaes Parks Harris. El infierno se desató en el apartamento familiar situado en el 2do piso de un edificio de cinco plantas en Bainbridge Ave., cerca de la calle E. 194th St., en el barrio Fordham, alrededor de las 3:40 p.m. del 11 de mayo.

Tras la muerte de Liam sus hermanos gemelos fueron transferidos a la unidad especializada en quemados del New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell, en Manhattan, pero tampoco sobrevivieron.

Un adulto sufrió heridas graves y otra persona padeció lesiones leves, indicaron los funcionarios del FDNY. Asimismo, tres bomberos recibieron atención médica en un hospital local por lesiones de menor gravedad.

Los investigadores de incendios del FDNY aún no han determinado qué provocó el fuego. Los hermanos gemelos elevaron a 46 el número de fallecidos por incendios en la ciudad en lo que va del año, lo que representa un aumento de 64% con respecto a las 28 muertes registradas el año pasado.

En los últimos días tres hispanos han sido acusados como sospechosos de causar incendios fatales en edificios en Nueva York: la semana pasada Daniel Santana se entregó en la Comisaría 40 de NYPD en El Bronx, donde fue acusado de incendio provocado y de tres cargos de homicidio, en relación con el siniestro sucedido la madrugada del 6 de mayo.

Además Román Amatitla (38) fue acusado por la tragedia en la que fallecieron una bebé y tres adultos de un edificio en Queens (NYC) el 16 de marzo; y Víctor Arias (29) por el fuego que cobró la vida de tres personas, incluida la periodista Yolaine Díaz y su madre, la madrugada del 4 de mayo en Inwood, Alto Manhattan. Luego, el domingo Annie De La Cruz se convirtió en la 4ta persona en fallecer en esa tragedia.