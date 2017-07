¿Ariadna Gutiérrez es la nueva conquista del multimillonario Gianluca Vacchi?

@gutierrezary esta estrenando novio? El famoso, millonario y excéntrico italiano @gianlucavacchi. Anoche fueron vistos abrazados, coqueteando y muy juntos en una famosa disco. Si son solo amigos, bien por ellos, sin son novios bien por ellos. Ary puede hacer lo que desee. Lo que realmente me dejo impactado es como la persiguen los paparazzi en las playas, cual diva, celebridad y personaje publico y mejor aun, esta robando prensa universal debido a su cuerpower. Opine abajo. #MissColombia #MissUniverse

