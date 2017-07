Los hombres saludables son sexy porque, cuando usted está saludable, se ve y se siente mejor. Está más predispuesto a pasar tiempo de calidad con las personas que ama, a hacer las cosas que ama, sin un problema de salud que le quite energía. Entonces, ¿cómo hace un hombre (de cualquier edad) para ocuparse de sí mismo? Tome control de su salud y visite un médico regularmente. Esa es la mejor forma de asegurarse de que todo esté funcionando correctamente – para mantenerse saludable y sexy.

Diabetes

La diabetes es una enfermedad que desafortunadamente afecta a muchos latinos. Se presenta come exceso de azúcar en la sangre y eventualmente puede causar muchas otras condiciones como la enfermedad cardíaca, pérdida de la visión y amputación. La diabetes no siempre demuestra claros síntomas – pero la edad, dieta, sobrepeso, y factores genéticos son contribuyentes. Por lo tanto, es importante hablar con su médico y hacerse un análisis de azúcar en sangre si usted tiene factores de riesgo. La buena noticia es que, en muchos casos, la diabetes se puede prevenirse o controlar, siempre en cuando lleve un estilo de vida saludable que incluya el ejercicio, una dieta balanceada y control de peso.

Salud del corazón

Las enfermedades cardiacas son la principal causa de muerte entre los hombres – y la razón por una de cada cuatro muertes. Muchas de las condiciones cardiovasculares pueden ser manejadas si se descubren temprano. Los hombres latinos enfrentan mayor riesgo de enfermedades del corazón debido a las altas tasas de hipertensión arterial, obesidad y diabetes. Pero a partir de hoy pueden hacer cuatro cosas sencillas para reducir el riesgo de enfermedades del corazón: deje de fumar, limite bebidas alcohólicas, mantenga una dieta saludable, y haga más ejercicio.

Salud de la próstata

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer que afecta a una gran mayoría de hombres en este país, y se presenta con más frecuencia en los hombres afroamericanos y caribeños de ascendencia africana. Uno de cada siete hombres se le diagnosticará esta enfermedad en algún momento de su vida. Sin embargo, puede tratarse con éxito si se la descubre temprano. De hecho, más de 2.9 millones de hombres en los Estados Unidos que han recibido un diagnóstico de cáncer de próstata todavía están vivos. Hable con su médico sobre los factores de riesgo y los exámenes de detección.

Las visitas regulares a su médico probablemente no lo hará un Antonio Banderas o Brad Pitt, pero sí lo ayudara a mantenerse más saludable. Y, si bien las modas van y vienen, los hombres saludables son sexy a cualquier edad. No importa si no aparece en la portada de la revista People. Su familia se lo agradecerá.

Si necesita un médico en su comunidad, visite nychealthandhospitals.org.

-La Dra. Machelle Allen es la Directora Médica de NYC Health + Hospitals, el sistema público de hospitales y centros de salud más grande del país.