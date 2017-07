Vecinos de NJ claman justicia en caso de hispana decapitada

Todavía no han arrestado al agresor; se cree que podría ser el novio

La mujer hispana que fue descuartizada y tirada al río East fue recordada el martes con una vigilia en la que decenas de familiares y seres queridos se congregaron en la salida de Luna Lounge, el bar en Nueva Jersey donde ella era mánager.

Jennifer Londoño, que llevaba desaparecida desde el 25 de junio después de que cerrara el bar, ya tuvo una ceremonia parecida el lunes en la que los círculos más cercanos a la víctima se reunieron para rezar y clamar justicia.

El martes 27 de junio la Policía encontró el cuerpo desmembrado de una mujer en el Canal Red Hook, identificada más tarde como Jennifer Londoño, de 31 años. Las autoridades también encontraron en el río Hudson una pierna con un característico tatuaje. La madre de Londoño confirmó que era de su hija.

De momento, los perros de la Uniformada rastrearon la sangre de Londoño y llegaron hasta la bañera del apartamento del novio.

Un hombre que halló el cuerpo mientras paseaba a su perro junto a su esposa habló con The New York Post sobre el hallazgo. “Los cortes parecían limpios, como si hubieran usado una motosierra“, agregó el hombre, que pidió no ser identificado. “Esta mujer no fue solo asesinada, fue descuartizada“.