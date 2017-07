Monja hispana amenazada de muerte mientras rezaba en Brooklyn

Un hombre sin camiseta se le acercó en la catedral de Saint Joseph diciéndole: "Te voy a matar"

Una monja hispana fue amenazada de muerte mientras rezaba en una iglesia de Brooklyn el miércoles por la tarde. El Departamento de Policía (NYPD) dio a conocer un video en Twitter en el que se distingue al sospechoso que hasta el momento se encuentra fugitivo y puede ser peligroso.

WANTED: Male, black, 6’2” 200lbs for harassing a nun at the Cathedral of St. Joseph on Pacific St, Brooklyn. Call #800577TIPS. @NYPD77Pct pic.twitter.com/yB3xuBueR8 — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 6, 2017

María Amador, 49, estaba rezando por la recuperación de una reciente cirugía de su madre en la co-catedral de Saint Joseph en la calle Pacific cerca de la avenida Vanderbilt cuando se le acercó un hombre sin camiseta a recriminarle que no ayudaba a los pobres, para inmediatamente amenazar con matarla.

“Cuando le vi pensaba que era un extraño que necesitaba ayuda“, le dijo a The New York Post. “Se me acercó y me dijo que no creía en todo esto porque yo no asisto a los pobres”.

Una vez que Sor María se dio cuenta de que aquel hombre tenía intenciones diferentes a las que ella pensó en un principio, trató de echar un vistazo a su alrededor para comprobar que no estuviera sola.

“No te van a ayudar“, le amenazó. “Te voy a matar“.

Amador se levantó de inmediato inundada por el miedo y comenzó a correr por el pasillo de la iglesia pidiendo ayuda a gritos para llamar la atención de los presentes. “Creí que iba a ser mi último día“, le contó a ese mismo medio. “En ese momento pensé que me iba a pasar algo muy peligroso”.

Pronto encontró a Alejandro Zuleta, 38, que estaba ensayando acordes del órgano desde una planta superior. Zuleta gritó al hombre para que abandonara el recinto, y éste lo hizo caminando dirigiéndose hacia Vanderbilt, según informó la Uniformada.

“Por supuesto que es un crimen de odio“, zanjó Amador.

La NYPD lo describió como un hombre negro, y la última vez que fue visto iba sin camiseta, con zapatillas blancas, gorra del mismo color en la mano y shorts de color crema.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con el sospechoso, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se puede enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.