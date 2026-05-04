Hombre de Carolina del Sur fue arrestado por amenazar con matar a Trump

Un hombre de 40 años identificado como Daniel Swain compareció este lunes ante un juez federal en Carolina del Norte, tras ser acusado de emitir amenazas contra el presidente Donald Trump.

Swain, originario de Carolina del Sur, fue detenido el pasado 29 de abril en un lavadero de autos en Apex, luego de que una llamada al 911 alertara sobre mensajes sospechosos escritos en un vehículo. Según una declaración jurada citada por ABC11, uno de los textos decía: “Me dirijo a WSH para matar al presidente”.

Durante la audiencia, el acusado recibió un defensor público y quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos hasta su próxima comparecencia, prevista para el 7 de mayo.

Hallazgos en el lugar y cargos iniciales

La intervención policial comenzó cuando agentes locales acudieron al establecimiento y detectaron las inscripciones en el automóvil. Posteriormente, notificaron al Servicio Secreto y a la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte.

Las autoridades desplegaron incluso una unidad antibombas para inspeccionar el vehículo, mientras que un perro policía marcó un posible objeto de interés.

Durante el registro, los agentes encontraron un dron y dos contenedores con una sustancia que se sospecha era metanfetamina. Además, la matrícula del vehículo no correspondía con el automóvil y no estaba registrada desde 2020, de acuerdo con información recogida por ABC11.

Swain fue inicialmente acusado de resistirse a la autoridad, posesión de drogas y uso de placas falsas.

Investigación federal y antecedentes

Tras su comparecencia por los cargos locales, el Servicio Secreto emitió una orden federal en su contra, ampliando la investigación por amenazas contra el presidente.

Según documentos judiciales obtenidos por ABC11, Swain se negó a identificarse ante los agentes y presentaba marcas que coincidían con el material utilizado para escribir los mensajes en el vehículo.

Las autoridades también señalaron que el acusado había sido interrogado en al menos dos ocasiones previas, en enero de 2025 y en abril de 2026, por publicaciones amenazantes en redes sociales, según el mismo medio.

De acuerdo con la orden federal citada por ABC11, Swain declaró que sus acciones estaban motivadas por lo que describió como la muerte injusta de familiares cercanos.

Movimientos recientes y declaraciones

El acusado indicó a los investigadores que había viajado a Washington D.C. en dos ocasiones recientes con la intención de “tomar medidas”, aunque posteriormente aseguró que solo planeaba protestar de forma legal.

Imágenes de vigilancia, recogidas por ABC11, muestran que parte de los mensajes fueron escritos antes de ingresar al lavadero, mientras que otros fueron añadidos posteriormente.

En una audiencia anterior, Swain se describió como un veterano del Ejército desempleado y calificó la situación como “un poco ridícula”.

El caso permanece ahora bajo jurisdicción federal, mientras las autoridades continúan evaluando el alcance de las amenazas y las acciones del acusado.

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