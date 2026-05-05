Niños autistas abusados en NJ: latino empleado de bus escolar acusado

Federico Nicasio Genao, hombre de 69 años, enfrenta múltiples cargos tras ser acusado como sospechoso de haber agredido sexualmente a dos menores de edad con autismo en Nueva Jersey.

Genao, quien se desempeñaba como asistente en un autobús escolar en Paterson, al parecer tuvo como objetivo a las víctimas adolescentes que viajaban en su vehículo. Según las autoridades, uno de ellos no tiene capacidad verbal.

El sospechoso fue originalmente detenido y permanece recluido en la Cárcel del condado Essex, publicó PIX11 News. “Las acusaciones en este caso representan una profunda traición a la confianza y una amenaza directa a la seguridad de nuestros residentes más vulnerables“, declaró William Daniel, fiscal del condado Union.

«Si bien hemos logrado efectuar una detención, nuestra investigación sigue muy activa mientras trabajamos para garantizar que cada individuo afectado por estos actos sea escuchado y reciba apoyo», agregó el fiscal.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

La semana pasada Tajul Islam, líder religioso en Queens (NYC), fue arrestado como sospechoso de haber abusado sexualmente de dos niñas de 10 años dentro de su mezquita y los investigadores sospechan que podría haber más víctimas.

Previamente José Ramos (34) fue detenido como sospechoso de haber violado a una niña de 12 años en el apartamento de la víctima en El Bronx (NYC) y el padre de la menor lo descubrió in fraganti, según NYPD. Además Ángel Farias, anciano de 71 años, fue acusado de abuso sexual y otros delitos como sospechoso de haber tocado inapropiadamente a una niña en una tienda por departamentos en Queens (NYC).

También el FBI está buscando Édgar Lázaro Castillo, entrenador de voleibol en Nueva York, como sospechoso de haber explotado sexualmente a adolescentes durante un lapso que podría superar los 15 años.

En marzo Michael Liontonia fue detenido como sospechoso de haber violado a una niña de 13 años tras atraerla a una gasolinera y llevarla en su auto a una zona apartada en Long Island (NY). También ese mes Carlos Aguilar Reynoso, joven originario de Guatemala, fue acusado del ultraje de una niña de cinco años en Long Island (NY). Además Joseph Martínez, maestro de astronomía, fue sentenciado 27 años después de la violación y muerte de la niña Minerliz Soriano en El Bronx (NYC).

Igualmente en marzo Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela secundaria pública de la ciudad de Nueva York, fue acusado de pornografía infantil en Brooklyn después de una pista proporcionada por un agente encubierto en Escocia.

Previamente en febrero Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue arrestado bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California.

En diciembre Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet. También otros dos maestros de Nueva Jersey fueron acusados ese mes en casos separados como sospechosos de abuso sexual de menores.

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana.

También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En julio de 2025 Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat. En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

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