Bad Bunny se vistió de anciano para la Met Gala 2026

El cantante boricua Bad Bunny sorprendió con su look para la Met Gala 2026. El intérprete de “Nuevayol” apareció en la alfombra roja con un maquillaje especial que le hacía ver como un hombre de la tercera edad.

El astro del reguetón apareció en la alfombra roja y fue difícil reconocerlo ya que lució envejecido artificialmente con arrugas y cabellera blanca. Según explicó el propio cantante, esta caracterización es una representación de cómo se vería el artista dentro de 53 años.

El maquillaje fue sumamente realista, dejando ver arrugas en su rostro, cuello y manos, así como un cabello canoso propio de la edad avanzada.

Bad Bunny lució un atuendo diseñado por él mismo en colaboración con Zara. Crédito: Evan Agostini | AP

De acuerdo con la revista Vogue, Bad Bunny usó prótesis faciales hechas a mano por el maquillador Mike Marino. El maquillaje tenía como objetivo ser sumamente realista. “El proceso detrás de todo se centró en lo hiperrealista: cada arruga, flacidez y manchas de sol fueron esculpidas a mano por Marino tras una conversación con Bad Bunny sobre cómo el paso del tiempo podría afectar su rostro, cuello y manos”, reseña la revista.

El look de Bad Bunny se caracterizó por un esmoquin completamente negro diseñado por él mismo en colaboración con Zara. El traje se caracterizaba por tener un enorme lazo en el cuello, una clara referencia al vestido “Bustle” de 1947 del famoso diseñador Charles James, diseño que forma parte de la colección permanente del Costume Institute.

Bad Bunny fue entrevistado por la coanfitriona de la alfombra roja de Vogue, La La Anthony, quien le preguntó al ganador del Grammy cómo sigue superándose a sí mismo en la Met Gala. “No sé. Es parte de mi vida, tratar de hacer algo diferente. Este día de la Met es perfecto para explorar, ser creativo y expresarte de una manera diferente”, respondió el artista.

Cuando Anthony le preguntó sobre cuánto tiempo le tomó preparar este atuendo, el cantante bromeó al respecto. “Exactamente 53 años. Tomó un poco de tiempo, pero valió la pena. Espero verme bien,” dijo.

Bad Bunny se ha convertido en uno de los artistas referentes de la MET Gala tras su debut en la edición de 2022.

. El código de vestimenta oficial de este año es “La moda es arte” (Fashion is Art), con el objetivo de que los asistentes exploren con sus atuendos la conexión entre el cuerpo vestido y la creación artística. Es por eso que se esperaba que los artistas hicieran referencias al arte a lo largo de los años con sus looks.

Tradicionalmente, el código de vestimenta se alinea con la exposición de primavera del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este año la exposición lleva por nombre “Costume Art”, que presenta unas 200 piezas de moda vinculadas a obras de arte, destacando la moda como un lienzo creativo.

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