Carolina Sandoval debuta con ‘Te Lo Juro por Mi Faja’, y le dedica la obra a su fallecido papá

Desenfadada, sin filtros, con la intensidad y el positivismo que la caracteriza, Carolina Sandoval supo hacer del bullying que vivió luego de que tuvo a su segunda hija, Amalia Victoria, un negocio, un estilo de vida y ahora una obra de teatro.

Este viernes, 7 de julio, bajo la dirección de Manuel Mendoza, la conductora y periodista venezolana presenta en el teatro Trial de Miami, ‘Te Lo Juro Por Mi Faja’, una comedia unipersonal donde relata todo lo que vivió siendo víctima del bullying en las redes sociales, y cómo de un pedazo de tela terminó haciendo desde un escándalo hasta una ayuda a otras mujeres.

En exclusiva hablamos con Carolina Sandoval, y entre lágrimas nos contó por qué le dedica este logro a su fallecido padre.

Pregunta: ¿Cómo nace la idea de hacer ‘Te Lo Juro por Mi Faja’?

Carolina Sandoval: Nace a raíz de todo lo que me sucedió en mi segundo embarazo… Luego de que tuve a Amalia Victoria se me infectó un punto y tuve que lidiar con todo lo que una mujer post parto tiene que lidiar que es volver al trabajo, en mi caso un poquito más expuesta que los demás. Aparte de que no me sentía tan bien ni física ni emocionalmente, cree una especie de terapia haciendo de esto que estaba viviendo algo mejor en los primeros meses de cesárea. Además, como mi placenta estaba infectada, la bebé se infectó y tuve que dejarla en el hospital, y llegar a mi casa sin niña, sin barriga, era una sensación muy difícil. ‘Te lo Juro por Mi Faja’ es esta excusa que yo encontré, en este pedacito de tela, para conectarme con miles de mujeres que a diario viven con este cuerpo femenino luego de 9 meses de gestación.

P: ¿Qué va a ver la gente en el teatro?

CS: A Carolina, la gente que ha comprado su entrada va a ver a una mujer luchadora, trabajadora que los está invitando a compartir una conversación entre un grupo de amigos. No tengo pretensiones de que me vean como la gran actriz porque no lo soy, porque no estoy interpretando a ningún personaje, sino que me estoy interpretando a mí misma. En este sentido creo que voy a pasármela bien, y voy a hacer que la gente se la pase sabroso viendo en persona lo que yo hago en Instagram.

P: ¿Qué significa para ti hacer esta obra que nació del exceso de bullying en las redes sociales hacia ti, que después convertiste en un negocio, y ahora en arte?

CS: Para mí significa haber pasado la barrera de los estereotipos, parámetros a los que supuestamente una persona que hace lo que yo hago debe seguir… Hoy creo que estoy siguiendo mi corazón, y esta obra es como mi regalo de cumpleaños adelantado, es mi celebración de que tengo un año utilizando faja, y creo tal ve es un mensaje que mi papá, desde allá arriba, desde el cielo, me está mandando desde hace mucho, cuando me decía que las flores eran muy bonitas pero que se marchitaban, que vivían muy poco, en cambio las piedras eran bellas por la durabilidad que tenían, que permanecían en el tiempo. Y eso es lo que quiero hacer, yo no quiero estar de moda, yo no quiero estar presente porque se hizo nada más viral un video mío, yo quiero estar en la memoria y en el corazón de las personas porque tengo una historia que contar, un mensaje que mandar, que podría ser la mía o de cualquier persona que hace o no lo que yo hago.

P: ¿Que tiene en común ‘Te Lo Juro por Mi Faja’, y “Gordura de Mi Vida’ de Raúl González?

CS: Son historias genuinas, historias de dos personas que han querido mostrarse sin caretas, sin máscaras y que han utilizado el humor como recurso, para resumir en una hora y minutos, lo que hemos tenido que hacer para conseguir algo en la vida… Creo que la vida es como una faja: al principio te parece muy apretada, muy difícil, y cuando ya le agarras el truco sabes por dónde va y qué camino debes tomar para que este momento que tienes aquí abajo viviendo, que no sabemos cuánto será 80 años, 15 años, te lo lleves menos problemáticamente, menos enfocado en el qué dirán. Pretendemos los dos dejar un mensaje más allá de lo que la gente puede mirar con los ojos.

P: ¿Hasta cuándo estarán con las funciones? ¿Habrá gira?

CS: Pretendo seguirlo hasta que el cuerpo aguante, quiero ser un estilo de vida. Voy a girar por todos los lugares donde me quieran ver, ya me escribieron de San Antonio, de Houston, de tantos lugares queridos que he estado con otros proyectos de trabajo. ‘Te lo Juro por mi Faja’ no es trabajo, es placer poder compartir mi historia a través del humor con tanta gente que me ha aceptado y querido en los Estados Unidos desde que pisé este bello país, donde me convertí en mamá.

P:¿A quién se la dedicas?

CS: Se lo dedico al hombre más importante de mi vida, al señor de los ojos más bonitos que me está viendo desde el cielo (se emociona y llora)… Esta obra se la dedico enterita a él, mi papá…. Le estoy demostrando que crecí, que estoy luchando contra mis propios miedos de salir del mundo de los complejos, que soy la que siempre he querido ser, que nunca termino de sorprenderme con todas las enseñanzas que me dio, y que hoy día entiendo el mensaje, y me queda muy claro que lo que él quería hacer de mí era una mujer muy fuerte para cuando él no estuviera.