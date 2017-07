Cómo saber si tu pareja es infiel estudiando su perfil de Facebook

Hay ciertas claves que te pueden ayudar a establecer las diferencias entre amistad e infidelidad

Hola Consuelo,

Te escribo porque tengo un problema que ni sé si es un problema o algo que me inventé yo, entonces me pareció bien escribirte para chequear. Estoy de novia hace cerca de un año. Estamos bien, y la verdad que yo no le stalkeaba el Facebook desde hacía meses, pero el otro día lo miré para buscar una nota que él me había recomendado y me llamó la atención algo en su perfil: ¡yo no existo! No digo poner lo de “en una relación”, nunca lo hicimos, siempre me pareció medio pavo, pero o sea, no tiene fotos conmigo, solo alguna grupal, no nos hacemos muchos comentarios, no me postea cosas lindas ni canciones ni nada, no me etiqueta en nada…o sea, cualquiera que entra a su Facebook diría que él no tiene novia, que ese es un perfil de soltero, lo usa, postea muchas cosas, noticias, discusiones, pero de mí nada. ¿Lo hace a propósito, pensás, para chatear con chicas? Yo se lo estuve a punto de plantear pero si no es a propósito voy a quedar como una loca. Espero tu respuesta.

Gracias,

La Novia Invisible (28)

Querida Invisible:

El nivel de “blanqueo” de una pareja en redes sociales es una decisión de cada pareja, o más bien, ni siquiera es eso: tal como vos intuís tiene mucho de accidental. Hay gente que nos inunda con fotos de su cena romántica, de su desayuno romántico, de su paseo en bote romántico y de su siesta romántica: por supuesto que no hay nada condenable en eso pero personalmente creo que es mejor para sostener la mística en una pareja que haya algunos momentos o chistes que queden solo para intimidad. Después está el otro extremo, el caso que parece ser el de tu novio: gente que habla de política, de las noticias, de gifs graciosos que encuentra, pero no demasiado de su vida personal, sea porque le gusta mantener su privacidad, porque no le parecen cosas interesantes para compartir con otros o porque sencillamente se olvida. La primera pregunta sería: ¿pertenece tu novio a esta clase de usuarios, o solamente te oculta a vos? Para ponerlo más clarito: ¿deja a su vida personal afuera de su Facebook o pone fotos con sus amigos, con su tía, con su prima y con todos sus cuñados pero no con vos? Si es el primer caso, ya podés dejar de preocuparte. Si es el segundo…sigue sin significar algo necesariamente grave. Tal vez sus otros vínculos son muy demandantes con esas cosas, lo etiquetan en todo y él siente que tiene que reciprocar eso, pero con vos se siente más cómodo y sabe que no es necesario.

La segunda pregunta sería: ¿él sencillamente no postea cosas, o activamente evita que en su perfil haya contenidos que hagan referencia a vos? Por ejemplo, si lo etiquetás en una foto, ¿se desetiqueta? Si vos le posteás un video, ¿pone un comentario o se hace el que no lo vio? Otra vez, si es el primer caso, no pasa nada. Si realmente está borrando o evitando cosas que vos ponés en su perfil, ya es una señal. No es para armar un desplante en ningún caso, sino para preguntarle, con la mejor onda y sin hacer un alboroto del asunto, por qué lo hace. Puede ser que te diga que sus amigos lo cargan, o que en su oficina tus chistes caen mal, o lo que sea. En cualquier caso, si no es ningún problema real con vos, te lo va a poder decir y te sacás la duda.

Por último: lo que me contás no suena a perfil tramposo. Los verdaderos tramposos tienen su perfil con novia y perfiles “bis” con el apellido mal escrito o las iniciales para atender sus asuntos laterales. Sí puede llegar a ser de esas personas que les gusta ser percibidas como solteras, incluso que le guste recibir avances de chicas, eso es más posible. Así por lo que me contás a tramposo no suena, más si no hay ningún otro signo.

Converse y después me cuenta.

Cariños,

Consuelo

Consuelo estará disponible para resolver todos los conflictos digitales que lleguen a la casilla modalesdebolsillo@lanacion.com.ar.