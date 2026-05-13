Paris Jackson obtiene una victoria en la batalla legal con los albaceas del patrimonio de Michael Jackson

La cantante Paris Jackson, hija de la fallecida estrella pop Michael Jackson, obtuvo una victoria en medio de su batalla legal con los albaceas del patrimonio de su padre.

Un juez de Los Ángeles determinó que los abogados John Branca y John McClain, responsables del patrimonio de Michael Jackson, deberán devolver a la herencia del artista la cantidad de $625,000 dólares que usaron en pagos de bonificaciones a bufetes de abogados externos.

“Se acepta la objeción de la Sra. Jackson a los pagos de bonificación de $625.000 dólares realizados durante el segundo semestre de 2018. Dichos pagos no se aprueban; se rechazan. Los fondos deberán ser devueltos al patrimonio”, dice el documento judicial obtenido por People.

Los abogados del patrimonio de Jackson aseguran que ninguna de las bonificaciones se pagó a los albaceas de la herencia.

“Los albaceas siempre comprendieron que los honorarios legales están sujetos a la aprobación del tribunal y siempre exigieron que los abogados externos se comprometieran a devolver cualquier fondo a la herencia si los pagos no eran aprobados. Y, para que quede claro, ninguna de las bonificaciones de 625.000 dólares —que representan solo una pequeña fracción de los gastos de la herencia durante el período en cuestión— se pagó a los albaceas, y el tribunal no afirmó en ningún momento que los albaceas se hubieran realizado pagos indebidos a sí mismos”, reza el documento.

Un portavoz de Paris dijo a People que este fallo del tribunal es “una gran victoria” para la familia Jackson. Además, reitera la supuesta discrecionalidad con la que John Branca ha manejado los fondos del patrimonio de Michael Jackson.

“Tras años de retraso, la familia Jackson finalmente obtendrá las medidas de transparencia y rendición de cuentas por las que Paris ha luchado. El patrimonio de Jackson debería ser una entidad prudente y fiscalmente responsable que apoye a la familia Jackson, no un fondo discrecional para que John Branca dé rienda suelta a sus fantasías de magnate de Hollywood. Después de meses de emplear tácticas sexistas y despiadadas contra un beneficiario, es hora de que John Branca reconozca sus numerosos errores y actúe en beneficio de la familia a la que tiene el deber fiduciario de proteger”, dijo el portavoz.

Paris Jackson, junto con sus hermanos Prince y Bigi son los beneficiarios de la herencia de Michael Jackson. En documentos judiciales de esta batalla legal, Paris Jackson ha denunciado que los albaceas del patrimonio de su padre se embolsaron más de $10 millones de dólares en compensación del patrimonio solo durante el año 2021. De acuerdo con la acusación, esta cantidad representa más del doble de la cantidad distribuida a cualquier beneficiario de la asignación familiar.

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