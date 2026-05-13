Kevin Warsh confirmado como nuevo jefe de la Fed: qué cambia para tu hipoteca y tu dinero

El Senado aprobó este miércoles a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), en una de las votaciones más disputadas para ese cargo. Warsh reemplazará a Jerome Powell, cuyo mandato termina este viernes 15 de mayo, aunque permanecerá en la Junta de Gobernadores hasta 2028.

Su llegada ocurre mientras Donald Trump sigue presionando por recortes agresivos de tasas de interés, en un entorno complicado para hacerlo, por la inflación y el aumento reciente en el precio de los combustibles, que hacen difícil justificar recortes de tasas a corto plazo. Las decisiones de la Fed en los próximos meses impactarán directamente en el monto que pagan millones de familias por deudas, créditos y vivienda.

Lo que Warsh prometió al asumir su cargo

Durante su audiencia ante el Comité Bancario del Senado el 21 de abril de 2026, Warsh respondió con claridad cuando se le preguntó si se había comprometido con la Casa Blanca para bajar las tasas de interés.

“El presidente nunca me ha pedido que me comprometa con ninguna decisión específica sobre tasas de interés, en ningún caso. Ni tampoco lo aceptaría si lo hubiera hecho”, declaró ante el comité.

Y afirmó: “Si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal, operaré de forma independiente”.

Lo que Warsh haga en sus primeras decisiones definirá si esa independencia era real, especialmente para millones de familias hispanas que tienen que pagar hipotecas y créditos elevados. Las tasas actuales se ubican entre 3.5% y 3.75%, nivel que Trump considera demasiado alto.

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