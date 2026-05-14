“La Casa de los Famosos 6”: Seis participantes fueron nominados en la decimotercera semana

La noche de este miércoles estuvo marcada por el terror en “La Casa de los Famosos 6” y, aunque algunos tuvieron mucho miedo en la dinámica de la ruleta, finalmente se pudo llevar a cabo, dándose a conocer seis nuevos nombres que están en riesgo de eliminación durante esta décimo tercera semana de competición.

La primera integrante que estaba confirmada desde el liderazgo de ayer fue Celinee Santos, quien atraviesa su segunda semana consecutiva en la placa y ahora estará acompañada de: Curvy, Caeli, Stefano, Victoria del Castillo y Jeni De La Vega.

¿La nueva eliminada también formará parte de las “recién llegadas”?

Durante la semana anterior, las que más se vieron afectadas por la votación del público fueron las nuevas habitantes y, de hecho, la eliminada fue Lorena Herrera luego de solamente 12 días dentro de la casa.

En esta ocasión, hay dos de ese grupo que llegó avanzada la competencia, Victoria y Jeni. Por lo tanto, hay que ir repasando cómo se van moviendo las votaciones para ver qué tan apoyadas están por el público, considerando que tienen una fuerte competencia, principalmente con el resto de las mujeres dentro de la placa, quienes han sabido ganarse el cariño de la gente.

Sandra Itzel se salvó por su inmunidad tras ser la líder

De este grupo de nuevas habitantes femeninas, Sandra Itzel no solamente fue la que quedó con vida, sino que tiene inmunidad tras ganar el liderazgo de la semana.

No obstante, eso podría significar una buena noticia justamente para Victoria y el amor de Fabio Agostini, Jeni, con una posibilidad de que alguna de ellas dos obtenga la salvación en los próximos días. Todo dependerá de quiénes participen en ese reto y cuál será la dinámica.

Las últimas semanas de “La Casa de los Famosos 6” siguen llenas de sorpresas y a partir de hoy habrá muchas especulaciones sobre quién seguirá el camino de Lorena Herrera en la lista de eliminados.

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