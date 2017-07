Actriz mexicana se quedó sin trabajo en Televisa y ahora es taxista

La actriz de "Lo que la vida me robó" invirtió sus ahorros en coches.

Luego de los inmensos re­cortes de personal en Te­levisa, debido a la cri­sis por la que atraviesa la em­presa, Alejandra Procuna, que formó parte de las filas de di­cha televisora, resultó ser una de las más afectadas, pues le re­tiraron la exclusividad, la cual tuvo por varios años; ahora, la actriz está sin trabajo, lo que la llevó a crear su propia fuente de empleo, invirtiendo sus aho­rros en la compra de tres ta­xis, los cuales también maneja.

“Estoy ya sin exclusividad en Televisa, con to­dos estos cam­bios que hay, buscando nuevas televisoras, ya estamos abiertos, el poder trabajar don­de queramos pero no ten­go idea, porque fueron 25 años aquí”, cuenta quien, en 2004, participara en la telenovela Amy, la niña de la mochila azul.

Y narra cómo se animó a convertirse en taxista: “Ya sin trabajo, pensé en comprar es­tos coches para Uber, me pare­ció una buena idea y los pon­go a manejar, lo que nunca pen­sé es que los iba a manejar yo, de repente me encantó la ex­periencia, y me salgo cuando no llega el chofer, me da mucha tranquilidad el saber que puede entrar un dinero semanal”.

Procuna ya piensa en hacer crecer su nuevo negocio: “Aho­ra tengo tres autos, pero quiero llegar a los cinco carros, a ver si con ellos, puedo tener una bue­na entrada de dinero, tenga no­vela o no tenga”, dice la nacida en la CDMX en exclusiva para BASTA!

Ale toma con humor esta nueva faceta, pues asegura que ser chofer de taxis, tiene sus recompensas ya que ha pasado por un sinfín de anécdotas: “Sí, hay gente que va ensimisma­da en lo suyo, te dicen buenas tardes, hasta luego y ni cuen­ta se dan de quién soy; luego se dan cuenta cuando hablo, y ya les veo los ojos, como los pe­lan. Me he tomado selfies, ha­bía una familia de colombianos muy divertida, un chavito aca­baba de llegar, él empezó a tui­tear: ‘Estoy con una actriz en Uber, me está llevando Alejan­dra Procuna, y nos tomamos la foto’”.