Fallece a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Nashville”

Este domingo se confirmó el lamentable fallecimiento de la actriz estadounidense Hayden Panettiere a los 36 años, de acuerdo a la información compartida por su padre a través de un comunicado, aunque no quiso revelar los detalles.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, expresó su padre, Skip Panettiere, quien igualmente pidió respeto a la privacidad de la familia mediante este complicado proceso.

Hayden Panettiere estuvo involucrada con la fama desde muy joven

Hayden fue una de las muchas figuras que llegó al orbe cinematográfico desde muy joven, logrando participar en notables éxitos, principalmente juveniles. Tuvo roles importantes en producciones como: “Remember the Titans”, “Raising Helen”, “Ice Princess” y “Scream 4”.

Sin embargo, su mayor éxito fue en la serie “Heroes”, donde interpretó a Claire Bennet, y en “Nashville”, dándole vida al personaje de Juliette Barnes. Sus papeles generalmente eran muy carismáticos, resaltando en el grupo de las chicas que espontáneamente podían llamar la atención tras contar con una gran actitud para ese tipo de personajes.

No obstante, así como llegó a la fama desde muy temprano, eso le llevó a atravesar una serie de problemas. De hecho, abiertamente llegó a conversar sobre los problemas de alcoholismo y adicción que presentó tras el parto de su hija, Kaya Klitschko, quien actualmente cuenta con 11 años.

Su hermano falleció en 2023

La familia Panettiere había vivido el deceso del hermano de Jayden, quien murió súbitamente tras presentar una cardiomegalia en febrero de 2023, y esa pérdida también habría afectado significativamente a nivel emocional a Hayden.

“Nunca podré superarlo“, declaró al medio People. “No importa cuántos años pasen, nunca superaré su pérdida”.

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