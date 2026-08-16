Walmart despide a empleado tras 21 años presuntamente por abrazar a clientes

Un trabajador de Walmart en Wisconsin fue despedido después de más de dos décadas en la empresa, en un caso que ha provocado indignación entre clientes y llamados a boicotear la tienda.

De acuerdo con una campaña de recaudación creada en su apoyo, el motivo habría estado relacionado con los abrazos que recibía de compradores habituales.

Empleado llevaba más de dos décadas en la tienda

Kenneth Schmitz, conocido como Kenny, trabajó durante más de 20 años en la tienda Walmart de Manitowoc, Wisconsin, y había celebrado su aniversario número 21 en mayo.

Según New York Post, Schmitz era conocido entre los clientes por recibir a las personas en la entrada, saludarlas, conversar con ellas y mostrar una actitud amistosa.

La controversia comenzó después de que el empleado llegara a trabajar y, presuntamente, recibiera el abrazo de una compradora frecuente. Poco después habría sido despedido.

Walmart dijo al New York Post que no comenta sobre asuntos relacionados con su personal, por lo que la compañía no confirmó públicamente que los abrazos fueran la causa específica del despido.

El código de conducta de Walmart establece que sus empleados no deben incurrir en ‘contacto físico ofensivo’.

Entre los ejemplos que menciona la empresa aparecen palmadas, agarrones, pellizcos, roces intencionales y otras formas de contacto físico o agresión.

Comunidad recauda dinero para apoyar al trabajador

Después del despido, Elizabeth Neely organizó una campaña en GoFundMe para ayudar a Schmitz mientras permanece sin empleo.

“Recientemente, Kenny fue despedido inesperadamente por algo completamente fuera de su control. Los clientes lo querían tanto que con frecuencia iniciaban abrazos para mostrarle su aprecio”, señala la publicación.

La organizadora agregó: “Kenny no hizo nada malo ni inapropiado, sin embargo, fue despedido simplemente por el afecto que le mostró la comunidad a la que sirvió tan fielmente”.

En apenas dos días, la campaña había recaudado $8,050 de una meta de $9,000. Algunas personas realizaron aportaciones individuales de hasta $500.

El dinero será destinado a cubrir gastos básicos, entre ellos alimentos, servicios y otros costos cotidianos mientras Schmitz busca superar la pérdida de su empleo.

La campaña también destacó su relación con los compradores: “Durante más de VEINTE años, Kenny ha sido el rostro sonriente y alegre en las puertas del Walmart de Manitowoc. Todos los que compran ahí conocen su energía; se propuso alegrar el día de cada persona que entraba y salía de la tienda”.

Clientes amenazan con boicotear Walmart

Tras conocerse el caso, varios clientes expresaron su molestia en redes sociales y algunos aseguraron que dejarían de comprar en ese Walmart.

Una persona escribió: “Es triste, SIEMPRE tenía una sonrisa en el rostro. Chocaba los puños contigo y te preguntaba cómo estabas. Un abrazo es un saludo para hacer sentir bien a la gente. Vamos, denle una oportunidad al hombre. 21 años con ustedes”.

Otra clienta afirmó que conocía a Schmitz de la iglesia y que él solía pedir permiso antes de abrazar. También relató que su hija, actualmente de cuatro años, corría hacia él para saludarlo.

La polémica continúa mientras miembros de la comunidad piden que Walmart reconsidere la decisión y reincorpore al trabajador. Hasta ahora, la empresa no ha revelado más detalles sobre las circunstancias específicas de su salida.



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