Té de flor de Jamaica, canela y laurel: receta y beneficios saludables

La flor de Jamaica es un ingrediente estrella en México. Tiene un delicioso sabor fresco que combina a la perfección con otros ingredientes como la canela y el laurel, convirtiéndose en un gran aliado para desinflamar, controlar los niveles de glucosa en sangre y proteger la salud cardiovascular.

La infusión de flor de Jamaica, canela y laurel es una propuesta del canal Salud 180, donde la recomiendan por su potencial para apoyar la pérdida de peso y por ser una fuente natural de antioxidantes que ayuda a reducir la presión arterial y mejorar la salud intestinal.

Beneficios respaldados por la ciencia

Flor de Jamaica: aliada clave para el corazón

La flor de Jamaica tiene biocompuestos que ayuda a combatir los efectos de los radicales libres, controlar los niveles de azúcar en sangre y prevenir enfermedades cardiovasculares. Crédito: Shutterstock

Un metanálisis sobre los efectos de la flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) en la presión arterial y los marcadores cardiometabólicos, publicado por PubMed, revela que el consumo regular de esta planta podría reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. No obstante, los investigadores sugieren continuar los estudios para determinar la dosis exacta y la duración del tratamiento ideal.

Canela y su impacto en el control glucémico

Se ha comprobado que el consumo de solo un gramo de canela al día, es un poderoso aliado contra la diabetes. demás potencia la pérdida de peso y protege la salud cardíaca. Crédito: Shutterstock

Por su parte, una revisión sobre la canela en el control glucémico: revisión sistemática y metaanálisis, publicada por ScienceDirect, confirma sus beneficios directos en la regulación de la glucosa en sangre, mostrando efectos positivos comprobados a corto plazo (evaluados en periodos de 4 meses).

Laurel para la diabetes tipo 2

El laurel es otra planta milenaria utilizada como remedio tradicional. La evidencia científica respalda su capacidad para mejorar los niveles de glucosa y lípidos en personas con diabetes tipo 2. Sin embargo, es importante destacar que la literatura científica advierte que sus efectos son significativamente más potentes cuando se administra en forma de suplemento o cápsulas.

Receta: té desinflamante de flor de Jamaica, canela y laurel

Las principales formas de consumir la flor de Jamaica son en agua e infusión. Crédito: Shutterstock

Al combinar estos tres ingredientes, obtienes una bebida reconfortante, ideal para desinflamar el abdomen, favorecer la digestión y apoyar el control de la glucosa.

Ingredientes

3 cucharadas de flores secas de Jamaica

2 a 3 hojas de laurel

1 ramita de canela (o 1 cucharadita de canela en polvo)

(o 1 cucharadita de canela en polvo) 1 litro de agua

Paso a paso

Llevar a ebullición: En una olla mediana, vierte el litro de agua y calienta hasta que rompa a hervir. Añadir los ingredientes: Agrega la flor de Jamaica, el laurel y la canela. Infundir a fuego lento: Reduce a fuego medio-bajo y deja hervir suavemente durante 10 minutos para liberar todos sus fitoquímicos y aromas. Reposar y colar: Retira del fuego, deja reposar unos minutos y cuela antes de servir. Disfrútala tibia o con hielo para una versión muy refrescante.

Este té no solo es reconfortante, sino también beneficioso para la salud digestiva y el control de glucosa.

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