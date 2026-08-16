Seguro Social cambió la edad plena de jubilación en 2026: qué saber sobre tus beneficios

La edad en la que una persona puede recibir el 100% de sus beneficios del Seguro Social ha cambiado de manera gradual durante los últimos años. Para quienes planean jubilarse, conocer la diferencia entre solicitar los pagos a los 62 años y esperar hasta la edad plena de jubilación puede tener un impacto importante en el ingreso mensual.

Qué es la edad plena de jubilación del Seguro Social

Aunque los trabajadores pueden comenzar a solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social desde los 62 años, hacerlo antes de alcanzar la llamada Full Retirement Age (FRA), o edad plena de jubilación, implica aceptar una reducción permanente en el pago mensual.

De acuerdo con AL.com, una persona que empiece a cobrar a los 62 años puede recibir hasta 30% menos que si espera hasta alcanzar la edad establecida por la Administración del Seguro Social (SSA) para obtener el beneficio completo.

La FRA no siempre ha sido la misma. Desde la creación del Seguro Social en 1935 y hasta la aprobación de las Enmiendas del Seguro Social de 1983, la edad plena de jubilación permaneció en 65 años.

La legislación aprobada en 1983 modificó ese esquema y estableció un aumento gradual de la edad requerida para obtener el 100% de los beneficios.

El ajuste se ha aplicado progresivamente dependiendo del año de nacimiento de cada trabajador.

La edad plena ha aumentado gradualmente

AL.com señala que, a partir de 2021, la edad plena de jubilación comenzó a incrementarse a un ritmo de dos meses por año como parte del calendario establecido por las modificaciones de 1983.

Por ello, una de las principales recomendaciones para quienes están próximos a retirarse es verificar cuál es su FRA específica antes de presentar una solicitud.

No todos los jubilados tienen exactamente la misma edad plena, ya que esta depende del año en que nacieron.

La diferencia es especialmente importante para quienes consideran comenzar a recibir el Seguro Social tan pronto como cumplen 62 años.

Aunque esa opción permite disponer del dinero antes, el pago mensual puede reducirse considerablemente frente a lo que correspondería si se espera hasta la edad plena.

Por ejemplo, una reducción de hasta 30% significa que un beneficiario renunciaría a una parte importante de su pago mensual durante su jubilación a cambio de comenzar a recibirlo antes.

Por qué importa el momento de solicitar los beneficios

La decisión sobre cuándo reclamar el Seguro Social puede convertirse en una parte importante de la planificación financiera para la jubilación, especialmente para las personas que dependen de esos pagos para complementar sus gastos mensuales.

Esperar hasta la FRA permite recibir el beneficio completo calculado por la SSA, mientras que solicitarlo anticipadamente genera una reducción.

Por esa razón, antes de iniciar el trámite conviene conocer la edad plena que corresponde según el año de nacimiento y comparar cuánto se recibiría bajo diferentes fechas de solicitud.

El cambio de la edad plena no significa que haya desaparecido la posibilidad de jubilarse a los 62 años.

Esa alternativa continúa disponible, pero hacerlo puede significar recibir hasta 30% menos cada mes.

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