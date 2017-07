Blac Chyna acusa de violento a Rob Kardashian

La polémica entre los famosos continúa en los medios

Ha pasado solo un día desde que la modelo Blac Chyna se sincerara en una entrevista televisiva sobre la profunda decepción y el daño emocional que para ella supuso la filtración de un sinfín de fotos en las que aparecía prácticamente desnuda, toda una violación de su intimidad cuyo responsable es nada menos que Rob Kardashian, su expareja y padre de su hija Dream Renée, quien además acompañaba tan indignante gesto de toda clase de declaraciones sobre el supuesto carácter infiel de la antigua stripper y una hipotética adicción a las drogas.

La aparición de Chyna en el matinal de la cadena ABC, “Good Morning America”, se produjo poco antes de que un juez le concediera una orden de alejamiento provisional con la que mantener al que fuera su prometido a una distancia de 90 metros de ella, una mediática visita a los tribunales de la que ahora han salido a la luz algunos de los escabrosos detalles que allí se trataron y con los que Chyna ha querido fundamentar su petición.

De entre todos ellos, sin duda destacan las acusaciones de que el hermano de Kim Kardashian habría abusado física y verbalmente de la madre de su pequeña, una conducta que, siempre según los documentos legales facilitados por la joven al juzgado, se habría materializado entre otras cosas en un fuerte “puñetazo” en la cara que habría dejado a Chyna tan dolorida como “aterrorizada”.

“En una ocasión Rob se puso como loco conmigo y empezó a insultarme y a criticarme delante de mi hijo de cuatro años, King Stevenson. Cuando decidí confrontarle y exigirle que no me hablara así, Rob me gritó: ‘Puedo hablar cómo me salga de las narices’. Tomé mi teléfono para llamar al padre del niño [el rapero Tyga, expareja de Kylie Jenner, hermanastra de Rob]. En cuanto me vio, agarró mi teléfono, y me pegó un puñetazo en la mejilla que me hizo caer al suelo, donde aterricé de manos y rodillas. Rob me hirió mucho cuando me golpeó, además es un hombre grande y fuerte y yo soy demasiado pequeña como para defenderme. Estaba aterrorizada y las piernas me temblaban. Me costó andar durante cuatro días porque tenía hematomas. Le envié un mensaje a la niñera para decirle que Rob me había pegado”, reza un extracto del escalofriante testimonio al que ha tenido acceso la revista People.

El presunto enfrentamiento entre Rob y Chyna, quienes el año pasado protagonizaron su propio programa de telerrealidad para documentar los preparativos de su esperada boda y los primeros meses de embarazo de esta, habría terminado -siempre de acuerdo con la versión de los hechos de ella- con la exmodelo encerrada en un armario mientras grababa con su teléfono cómo el hermano de Kim Kardashian trataba de entrar en la habitación mientras le dirigía toda clase de improperios.

“Rob me persiguió por toda la casa, hasta que llegué al dormitorio y traté de esconderme en el baño. Tomé el móvil de la niñera [que había llegado minutos antes para cuidar de su pequeño] y pude grabar el momento en que Rob intentaba verme por la cerradura. Como tenía miedo de que pudiera romper la puerta de cristal del baño, me encerré en el armario. Rob no paraba de gritarme: ‘¿Quieres tu móvil, verdad? Puedes grabarme todo lo que quieras, ¡no me importa!’. Como veía que no salía, Rob se fue hasta mi otro armario y se puso a tirar toda mi ropa al suelo. Fue una experiencia terrorífica”, relata en otro fragmento de su declaración.

Pese a la orden de alejamiento interpuesta contra Rob Kardashian, de momento el juez no se ha pronunciado sobre un posible cambio en los términos de la custodia de su hija Dream, nacida el pasado mes de noviembre, que ambos mantienen en igualdad de condiciones, un tema -unido al de su seguridad- que en principio no parece preocupar demasiado a Chyna en palabras de su abogada, la afamada Lisa Bloom.

“No hemos pedido que el bebé se vea implicado por esta orden de alejamiento. Solo queremos que Rob se mantenga alejado de ella y, sobre todo, que deje de acosarla en internet“, ha explicado Chyna a “Entertainment Tonight”, para a continuación revelar que, por otro lado, está tratando de persuadir al magistrado para que prohíba a Rob publicar en internet cualquier imagen de la pequeña.