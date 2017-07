Foto: Mira el desnudo de Noelia que ha desatado polémica

La cantante se defendió de quienes la criticaron

La cantante Noelia volvió hacer de las suyas en las redes sociales.

Resulta que la hija de Yolandita Monge posó desnuda peló pa’ bajo en un cuarto que se ubica frente al icónico hotel Burj Al Arab en Dubái, según se puede ver en una imagen publicada en su cuenta de Instagram.

Al parecer, la intérprete de “Candela” había subido esta foto durante el fin de semana, causando gran controversia entre los medios y sus seguidores. Sin embargo, la artista volvió a publicarla ayer, con un fuerte mensaje dirigido a ellos.

Lee el mensaje completo sin editar a continuación:

Despues de haber sido Reprendida de Manera Privada por Algunos Amigos de los Medios de Comunicacion por Publicar esta Foto el Fin de Semana, he recibido muchos mensajes de Seguidors que se quejaron, y saben algo?? Tienen razon muchos de mis Seguidores y Seguidoras, no debia haberla Retirado, es una Realidad que no solo soy una Cantante, estoy clara y contenta de ser tambien para Muchos un Sex Symbol, es por ello que tambien soy una Empresaria con lineas de Lenceria y Sexy Clothing con Noelicious, asi que mientras mis fotos no pasen de los Guidelines de Instagram no dejare de Publicarlas. #Dubai #Noelicious#Nomesigansinolesgusto #Soycomosoy.

#Noelicioustimes Les mando Muchos Besos #Singer #Lover #Showgirl #Playmate#Videooftheday #Noelicious#Noelicioustimes

#EDMPrincess?? #Trendsetter #Noelia