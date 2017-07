Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana ofrece la oportunidad de integrarte a una fiesta en el Museo Rubin, salir a remar a un lago y escuchar en concierto al artista guatemalteco de R&;B Jesse Báez

Jueves 13

Pintura entre sorbos

El hotel Paper Factory Hotel será anfitrión de un singular evento en el que podrás crear tu propia obra de arte, mientras disfrutas de una copa de vino y de aperitivos. El encuentro titulado ‘Sip & Paint’ promete una noche inolvidable para compartir entre amigos y familiares, en la que podrás explorar tu lado artístico. Un artista experimentado guiará esta aventura en la que cada pintor recibirá un lienzo, pinceles y un delantal para crear una pintura. En 37 – 06 36th St, Long Island City, de 7 a 9 p.m. La entrada es $60.

Información: http://www.eventbrite.com

Jesse Báez: concierto de R&B latino

El cantante guatemalteco de R&B, Jesse Báez, llega por primera vez a Nueva York como parte de la agenda de conciertos de la Conferencia de Música Alternativa Latina (LAMC). Báez actuará esta noche por doble partida en la ciudad, primero en un concierto íntimo en el club SOB’s junto a otros artistas latinos que participan en LAMC y más tarde en Highline Ballroom. El artista, que nació en Chicago y creció en Guatemala, trae como carta de presentación ‘Baez’, su primer disco con el que ha logrado abrirse paso a ritmo de melodías contagiosas y un singular estilo urbano. En SOB’s 204 Varick St de 6 a 8 p.m., y en Highline Ballroom, 431 West 16th St, entre la novena y décima avenida. Las puertas abrirán en Highline Ballroom desde las 8:00 p.m., el concierto se extenderá hasta la 1:00 a.m.

Información: http://www.latinalternative.com

Viernes 14

Concierto: Bachata Heightz

Comienza el fin de semana de la mejor manera, con una noche tropical al ritmo de Bachata Heightz. El grupo, formado en 2009 en la comunidad de Washington Heights y que mezcla en su sonido influencias del hip hop y R&B, repasará sus temas más populares esta noche. Bachata Heightz conocido por temas como ‘Me puedo matar’, ‘Dime por que’ y ‘Dile la verdad’ está compuesto por Jerry García ‘Jay Heightz’, voz principal, Jeffrey Cruz, Aneudy Hernández ‘Chino’, el guitarrista Jonathan García ‘Phenomenon’ y el bajista Diego Capellan ‘Dee Major’. En la discoteca La Boom en el 56-15 de Northern Boulevard, en Queens.

Para mas informacion: http://www.laboomny.com

Sábado 15

Una tarde para salir a remar

Este verano no tiene porque ser monótono, los parques de la ciudad ofrecen las más diversas alternativas para pasarlo bien y un buen ejemplo es la aventura que ofrece el lago Prospect Park. Todos los sábados y hasta el 26 de agosto tendrás la oportunidad de ejercitarte y divertirte remando en el referido lado. El Village Community Boathouse, organizadores del evento, aseguran que remar es saludable, un ejercicio simple e inspirador. The Village Community Boathouse brinda esta actividad de manera gratuita y está abierto al público en general e incluye en su oferta un chaleco salvavidas. No es necesario tener experiencia o hacer reservación. Para este evento estará a disposición una flota de botes de madera creados por voluntarios. Desde el mediodía hasta las 4 p.m.

Para información: http://www.nycgovparks.org

Domingo 16

Fiesta anual del Museo Rubin

Descubre y crea los ‘Sonidos de la calle’, en sesiones de arte en la que además podrás vivir una experiencia especial en una galería de sonidos. El Museo de arte Rubin presenta su fiesta anual a la que puedes integrarte a esta celebración al aire libre, con la compra de la boleta de entrada. La institución invita a que visitar sus galerías y a explorar la exhibición ‘The World is Sound’. Las actividades de la fiesta del Museo Rubin incluyen pintura, bailes y poesía dirigido a todas las edades. En el 150 West de la calle 17. La entrada para adultos es $15 y los niños menores de 12 años entran gratis. En el West 17th Street, entre la sexta y séptima avenida.

Información: http://www.rubinmuseum.org