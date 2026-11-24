Un movimiento de ojos, una sonrisa inesperada y unos segundos de video bastaron para convertir a Jordan J.G. Wright en protagonista de una conversación viral. El asambleísta demócrata de Nueva York quedó envuelto en una teoría conspirativa que lo señalaba como supuesto “reptiliano”.

La escena ocurrió el pasado 20 de noviembre de 2026, dentro del Ayuntamiento de Nueva York, durante una conferencia sobre la propuesta de cerrar la prisión de Rikers Island. Wright hizo un movimiento poco habitual con los ojos y sonrió. El fragmento circuló en redes sociales y algunos usuarios lo convirtieron en motivo de bromas y especulaciones sobre su naturaleza.

La viralidad llevó al legislador a responder. Wright rechazó la versión y aseguró que es un ser humano. El asunto también llegó a su familia, ya que su padre, Keith L.T. Wright, tomó con humor las teorías y respondió en tono de broma.

A Democratic New York assemblyman sets off wild “lizard people” theories online after an unusual eye roll behind Mayor Zohran Mamdani goes viral.



Assemblyman Jordan J.G. Wright was standing behind Mamdani during a Friday press conference on closing Rikers Island when cameras? pic.twitter.com/YqzwMwoD8b — Fox News (@FoxNews) November 23, 2026

¿Quién es Jordan J.G. Wright?

Jordan J.G. Wright integra la Asamblea del Estado de Nueva York por el Distrito 70, que representa a Harlem, en Manhattan. Demócrata, asumió el cargo el 1 de enero de 2025, tras ganar la elección estatal de 2024. Su trayectoria está vinculada con organizaciones comunitarias y campañas locales.

Nació en Nueva York el 30 de agosto de 1994 y tiene 32 años. Es hijo de Keith L.T. Wright, exasambleísta y presidente del Partido Demócrata de Manhattan, y nieto de Bruce Wright, quien fue juez de la Corte Suprema estatal. Su familia tiene una larga presencia en la vida pública de la ciudad.

Estudió Psicología en la Universidad de Syracuse, donde obtuvo su licenciatura, y trabajó como profesor antes de dedicarse de lleno a la política. Durante la pandemia de Covid-19, participó en la Junta Comunitaria 11 y presidió los Jóvenes Demócratas de Manhattan. También colaboró con Harlem Mothers SAVE, organización que trabaja con familias afectadas por la violencia armada.

En 2023 fue jefe de gabinete de un concejal y dirigió la campaña de Yusef Salaam para el Distrito 9 del Concejo Municipal. Salaam ganó la elección y llegó al órgano legislativo. La experiencia amplió el recorrido de Wright en estrategia electoral y trabajo político.

La respuesta de su padre a la teoría viral

Keith L.T. Wright habló sobre el video con el New York Post. Describió el asunto de su hijo como algo “ridículo”, aunque aprovechó la atención para bromear. Dijo que Jordan “probablemente es de otro planeta” y relató, en tono ficticio, que los personajes de “Men in Black”, interpretados por Tommy Lee Jones y Will Smith, habrían dejado al bebé a su cuidado.

El exasambleísta aseguró que estuvo presente cuando nació Jordan y lo definió como “100% humano” y “100% mío”. Añadió que nunca lo había visto hacer aquel movimiento con los ojos e incluso, pensó que el video podía haber sido generado con inteligencia artificial. Su reacción, explicó, fue tomarse el episodio con humor.

Más allá de las especulaciones, Wright ocupa un escaño estatal y participa en debates que afectan a sus electores. La conferencia en la que fue grabado abordaba el futuro de Rikers Island, uno de los asuntos penitenciarios más controvertidos de Nueva York. Ese contexto ofrece una lectura más útil de su aparición que las teorías surgidas a partir de unos segundos de video.

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