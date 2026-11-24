El estado de Nueva York busca personal de limpieza para un puesto permanente de tiempo completo en Brooklyn. El salario anual va de $40,006 a $48,630 y las solicitudes para el empleo se recibirán hasta el 15 de enero de 2027.

La contratación corresponde a la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés), una agencia estatal.

La vacante, identificada con el número 226537, pertenece al grado salarial 05 y a la unidad de servicios operativos representada por CSEA.

No exige estudios ni experiencia previa

Para esta categoría laboral no se requieren estudios ni experiencia.

Los candidatos deben tener capacidad física para realizar las tareas y comprender y seguir instrucciones escritas y verbales.

El trabajo puede implicar esfuerzo ligero, moderado o intenso.

Comprende la limpieza de espacios en edificios públicos y de áreas exteriores, como terrenos y aceras.

El horario es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p. m., con 40 horas semanales.

La posición es presencial, sin horario flexible ni semana comprimida, tampoco contempla horas extra obligatorias.

Qué labores realizará la persona contratada

Las funciones incluyen lavar pisos, pasillos, escaleras, paredes y ventanas; aspirar alfombras; encerar superficies y limpiar baños, duchas y vestidores.

También deberá retirar basura, mover muebles, cambiar bombillas y utilizar equipos y productos de limpieza siguiendo instrucciones de seguridad.

Algunas tareas requieren recoger residuos médicos y limpiar sangre u otros fluidos corporales.

Según la asignación, también podrías retirar nieve, aplicar sal en caminos y mantener zonas exteriores.

Salario y prestaciones

El sueldo inicial de $40,006 incluye una tarifa base de $35,856 y un ajuste regional de $4,150. El límite superior anunciado también incorpora ese complemento.

Entre las prestaciones figuran 13 días festivos pagados, 13 días iniciales de vacaciones, cinco días personales y 13 días de licencia por enfermedad al año.

La oferta incluye opciones de seguro médico, cobertura dental y visual familiar, participación en el sistema estatal de retiro y hasta 12 semanas de licencia parental con sueldo completo para empleados elegibles.

También contempla capacitación, asistencia educativa y programas de apoyo al personal.

Cómo postularse

Los interesados pueden consultar la convocatoria oficial en StateJobsNY y preparar su currículum. Al enviarlo, deben mencionar el identificador 226537 para que Recursos Humanos reconozca la vacante.

Para confirmar el canal de envío y resolver dudas, el contacto de Brooklyn DDSO es el 718-642-6310.

Se dará preferencia a empleados de OPWDD afectados por cierres, quienes deben indicarlo en su currículum.

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