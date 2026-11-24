El orden de la rutina matutina de lavarte la cara y cepillarse los dientes influye en el cuidado personal. Aunque ambas acciones son importantes, los especialistas recomiendan seguir una secuencia: primero el cepillado y después lavarse el rostro.

Esto se debe a que los componentes de las pastas dentales pueden tener posibles efectos negativos en la piel. En este sentido, lavar la cara tras el cepillado evita que pequeñas cantidades de espuma queden en el rostro, incluyendo los labios, barbilla y mejillas.

En el caso de que te hayas lavado la cara primero, los restos de crema dental, posteriormente, pueden entrar en contacto con una piel recién limpiada y provocar irritaciones. Así lo asegura el odontólogo Richard Lipari, experto en cosmética que trabaja en Chappaqua, Nueva York.

“Cada piel es diferente, por lo que el grado de afectación depende de cada persona. Siempre debes lavarte la cara después de cepillarte los dientes”, asegura el especialista, según detalla el portal TheSkimm.

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¿Qué pasa si quedan restos de pasta dental en el rostro?

Uno de los ingredientes que merece atención es el lauril sulfato de sodio (SLS), un detergente utilizado en numerosas pastas dentales para producir espuma y facilitar la limpieza.

“El SLS es el ingrediente sulfatado por excelencia que se ha eliminado de los productos sin sulfatos”, asegura el doctor Joshua Zeichner, dermatólogo certificado en la ciudad de Nueva York. “Es un irritante conocido que causa inflamación en la piel. Solía ​​usarse comúnmente en limpiadores y pastas dentales porque actúa como tensioactivo para ayudar a eliminar la suciedad de la piel y los residuos de los dientes”.

El contacto de este componente con la piel puede favorecer la aparición de enrojecimiento, sequedad, descamación e irritación, especialmente en personas con sensibilidad cutánea.

La Asociación Dental Americana (ADA) también reconoce que algunos ingredientes de las pastas dentales, incluidos el SLS y determinados saborizantes, pueden provocar reacciones alérgicas o dermatitis de contacto.

Para evitar estos inconvenientes, los especialistas recomiendan cepillarse los dientes, utilizar hilo dental y, posteriormente, lavarse la cara con un limpiador suave y agua tibia.

“Muchas personas invierten mucho tiempo, dinero y esfuerzo en aplicarse cremas y sérums para mantener su piel sana y joven”, afirma el Dr. Lipari. “Hay que evitar el error de cepillarse los dientes y que la pasta dental abrasiva pueda ‘contaminar’ la piel que acabas de limpiar con tanto esmero”, sentenció.

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