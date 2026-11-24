Encontrar un apartamento con renta reducida en el Bronx es posible mediante una nueva lotería de vivienda en Kingsbridge. Van Cortlandt Park South Apartments ofrece 268 unidades, con mensualidades desde $830 y solicitudes abiertas hasta el 12 de enero de 2027.

El edificio está ubicado en 160 Van Cortlandt Park South, frente al parque del mismo nombre.

La convocatoria incluye 15 estudios, 151 apartamentos de una habitación, 70 de dos y 32 de tres.

Quiénes pueden solicitar

Los apartamentos se ofrecen a distintos precios para que puedan solicitarlos hogares con diferentes niveles de ingresos.

Las rentas más bajas están reservadas para quienes ganan menos.

Para organizar las opciones, la ciudad utiliza una referencia llamada ingreso medio del área o AMI.

Esta convocatoria tiene tres categorías: 40%, 80% y 105% de esa referencia. Cada una establece cuánto puede ganar un hogar y qué renta le corresponde.

Pueden participar hogares con ingresos anuales desde $32,263 hasta $220,920, pero eso no significa que todos puedan solicitar cualquiera de los apartamentos.

La opción depende de cuánto ganan en total las personas del hogar y de cuántas vivirán en la vivienda.

Por ejemplo, un estudio de $830 admite una o dos personas. Si vivirá una sola, puede ganar entre $32,263 y $47,520 al año.

Si vivirán dos, sus ingresos combinados deben estar entre $32,263 y $54,280.

Las opciones con las rentas más bajas

Dentro del grupo del 40% del AMI hay 120 apartamentos.

Los 13 estudios cuestan $830 mensuales y admiten hogares de una o dos personas, con ingresos anuales entre $32,263 y $54,280.

Otros 64 apartamentos de una habitación tienen renta de $1,051 para hogares de una a tres personas, con ingresos entre $40,355 y $61,080.

Para familias de dos a cinco integrantes hay 30 unidades de dos habitaciones a $1,245, con ingresos entre $48,412 y $73,280.

Finalmente, 13 apartamentos de tres habitaciones cuestan $1,422 y están dirigidos a hogares de tres a siete personas, con ingresos entre $55,920 y $84,160.

Esos máximos de ingresos corresponden al hogar más grande permitido en cada categoría. Para hogares más pequeños, el límite es menor.

También hay viviendas para ingresos mayores

El grupo del 80% del AMI ofrece dos estudios a $1,848; 34 apartamentos de una habitación a $2,323; 16 de dos a $2,772, y siete de tres a $3,186.

En el grupo del 105% hay 53 unidades de una habitación a $2,578; 24 de dos a $3,077, y 12 de tres a $3,539.

Los límites de activos del hogar son de $67,840, $135,680 y $178,080 para los grupos del 40%, 80% y 105%, respectivamente.

Cómo participar y qué ofrece el edificio

La solicitud es gratuita y puede completarse en NYC Housing Connect, en la convocatoria 7717.

Los interesados deben registrar correctamente los integrantes del hogar y sus ingresos.

Hay preferencia para residentes elegibles del Distrito Comunitario 8 del Bronx en el 20% de las unidades, y para empleados municipales y veteranos militares en otro 10%.

Además, se reserva un 5% para personas con discapacidad de movilidad y un 2% para quienes tienen discapacidad visual o auditiva.

El inmueble admite mascotas y cuenta con gimnasio, lavandería compartida, terraza, almacenamiento para bicicletas, seguridad presencial las 24 horas y wifi gratuito dentro de los apartamentos.

La ubicación permite acceder al tren 1 y a las rutas de autobús Bx3, BxM3, Bx9 y Bx10.

Presentar una solicitud permite participar en la selección, pero la adjudicación depende de la revisión de elegibilidad y disponibilidad.

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