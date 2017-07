Red Bulls avanzan a la semifinal de la US Open Cup

Un gol de Bradley Wright-Phillips selló el pase. No avanzaban a esa instancia desde 2003.

Un gol de Bradley Wright-Phillips en el epílogo del partido contra New England Revolution le dio a New York Red Bulls el pase a las semifinales de la US Open Cup. El partido se disputó en el Jordan Field de la Universidad de Harvard.

El delantero inglés anotó al minuto 87 después de un pase de Felipe. El equipo local terminó con 10 hombres por la expulsión de Benjamin Angoua al minuto 75.

Fue un partido sin brillo por las condiciones de una grama artificial no apta para equipos profesionales. El balón rebotó como una pelota de tenis de mesa a lo largo del partido. New England dominó en el comienzo de cada mitad, pero Red Bulls se impuso en el mediocampo y acumuló más opciones de gol.

El punto más alto de la victoria de Red Bulls fue Conor Lade, una lateral de 5’7″ improvisado como defensa central. Nunca se vio en problemas pese a enfrentar a Kei Kamara, un hombre de 6’3″.

Los Red Bulls ahora se medirán al ganador de Miami FC (NASL) y FC Cincinnati (USL). El encuentro entre los equipos de segunda división fue cancelado el miércoles por una tormenta eléctrica en Miami. Todavía no hay una fecha para el partido. Las semifinales están programadas para el 9 de agosto.

Los Red Bulls vuelven a tener acción de MLS el próximo miércoles 19 de julio cuando reciban a San Jose Earthquakes.