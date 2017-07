Tres menores arrestados por violación a inmigrante en Queens

NYPD todavía busca al cuarto implicado en la violación a una mujer inmigrante a la salida de una iglesia de Queens

Tres menores de edad fueron arrestados el jueves con cargos por asaltar a punta de pistola y violar a una inmigrante de 50 años que salía de una iglesia de Queens el martes por la noche.

El Departamento de Policía (NYPD) confirmó el arresto de tres de los cuatro hombres que robaron, golpearon y acosaron sexualmente a una mujer africana, que ya pudo abandonar el hospital Elmhurst en el que fue evaluada y tratada. Así, los supuestos culpables habrían sido cuatro y no cinco, tal y como se reportó en primera estancia.

Brandon Walker, Julisses Ginel y Justin Williams, todos menores de 21 años de edad, fueron interrogados por agentes de la Uniformada, que todavía buscan al cuarto sospechoso. NYPD utilizó un preservativo y la ropa de la mujer para dar con los tres atacantes, de 20, 19, y 17 años, respectivamente. Los tres encararán cargos por presunto robo, uso criminal de armas, abuso sexual y amenazas. Las fuerzas de seguridad también requisaron armas falsas con las que podrían haber llevado a cabo el ataque.

La víctima caminaba hacia el Subway después de estar rezando en la Celestial Church of Christ de Queens cuando fue asaltada por detrás con una pistola. Tras confesar a sus atacantes que no tenía dinero, le obligaron a quitarse la ropa y le forzaron a realizar actos sexuales con tres de ellos.

“Ella trató de decirles que tenía VIH y no quería hacerles daño porque eran menores”, dijo el pastor de la iglesia, Kehinde Oyetunde.

“Me dijeron que si no lo hacía, me dispararían“, dijo la víctima al Daily News. “Hice lo que tenía que hacer”.

La víctima, que confirmó no estar segura de si volverá o no a dicha iglesia, volvió a trabajar el miércoles, tan solo unas horas después de haber pasado la peor noche de su vida.