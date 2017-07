Video: Dramático rescate de un elefante que inexplicablemente llegó al mar

El hecho ocurrió en Sri Lanka, en donde no es inusual ver paquidermos en el océano

Gran sorpresa la que se llevaron los pobladores de una comunidad costera llamada Kokkilai, localizada en el noreste de Sri Lanka, luego de ver a un elefante en el mar, a varios kilómetros de distancia de la orilla, que poco podía hacer para volver ahí.

El paquidermo inexplicablemente se adentró a aguas oceánicas y la fuerza de las mismas terminaron por arrastarlo 16 kilometros hacia adentro. De inmediato, algunas personas pidieron auxilio a las autoridades, quienes de inmediato enviaron un buque de la armada para comenzar con las labores de rescate.

Luego de varias horas de arduo trabajo, gracias a la astucia de los buzos de atarle una cuerda alrededor del cuerpo, fue como lograron llevar al animal hasta tierra firme, sano y salvo.

“Los elefantes asiáticos son muy buenos nadadores. No es raro que se alejen hasta 15 kilómetros de la orilla… No pueden nadar durante demasiado tiempo, porque queman mucha energía. Además, el agua salada les hace mal a la piel. Así que en este caso era necesaria la intervención humana”, explicó Avinash Krishnan, mimbro de la organizacíón conservacionista A Rocha, consultado por The Guardian.