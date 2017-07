Pioneros colombianos en la política local

A diferencia de los puertorriqueños, dominicanos y peruanos, el empoderamiento político de los colombianos en el área triestatal camina a paso más lento

El periodista Mauricio Hernández indicó que el abogado William Salgado es el que ha estado más cerca de llegar a la Asamblea local “pero dos líderes colombianos confabularon en su contra”. Otras fuentes indican que Salgado desairó a los líderes demócratas y por eso perdió el desafío contra el veterano asambleísta Iván Lafayette.

Uno de los primeros oficiales electos en el área triestatal fue Jorge Meneses, quien fungió primero como concejal y luego como alcalde de Hackensack, Nueva Jersey. Según perfiles publicados en Internet, Meneses fue profesor en Colombia y emigró a los Estados Unidos en 1979; su primer trabajo en Nueva Jersey fue lavando carros, luego estudió en NYU y trabajó en el área de computadoras en un banco. Fue elegido como directivo de Hackensack Public Schools en 2002 y como concejal de Hackensack en 2005.

Hernando Rivera es concejal del condado de Bergenfield en Nueva Jersey desde 2013 y tiene una historia política que se remonta hasta 2000 cuando fue elegido como alcalde de Mistrató, Risaralda. Estuvo en el cargo de 2001 a 2003 cuando él y otros alcaldes fueron amenazados por grupos armados, razón por la cual se acogió a un programa de protección.

Contó a El Diario que durante 2004 estuvo asilado en Chile hasta que le fue aprobado dicho beneficio y emigró junto a su núcleo familiar a Estados Unidos. “Quiero ayudar a la gente mía como concejal porque es una posición privilegiada”, afirmó.

En Bergenfield el 26% de la comunidad es de origen latino y Rivera contó con el apoyo de la población filipina, que constituye el 25%, para sumar casi el 52%. Si bien el alcalde de la localidad Norman Schmelz es republicano, el resto del Concejo es plural y además hay otro concejal de origen latino (Rafael Marte, dominicano) y Arvin Amatorio, filipino.

Los ejes de su campaña fueron: no apoyar la construcción de un centro comunitario que a su juicio era demasiado costoso para los contribuyentes; los impuestos no subirían más del 2% y la construcción de una cancha deportiva.

Asimismo, en Bergen County también hay una funcionaria de origen colombiano: Germaine M. Ortiz quien se desempeña como Freeholder.

Ella fue elegida para el Board of Chosen Freeholders en noviembre de 2016. Se mudó a Palisades Park donde corrió y ganó un puesto en el Board of Education en 1999. Después de dos años, fue elegida como Concejal de 2001 a 2004. También se ha desempeñado como Bergen County Utilities Authority Commissioner de 2002 2004 y estuvo en el Board of Trustees for Bergen Community College de 2004 a 2012 y de 2015 a 2016.

En Long Island una de las colombianas más reconocidas por el servicio que presta a la comunidad es Francia Isdith, quien se desempeña en la oficina del Clerk del pueblo de Islip. La señora Isdith ha oficiado más de 800 bodas desde 2001 y ha recibido muchos reconocimientos.

En la administración De Blasio hay varios colombianos con cargos claves. Dos de ellos son Alfonso López, quien funge como representante de la Oficina del Alcalde en Washington D.C. y Jessica Ramos, directora de medios comunitarios y étnicos.

Ramos tiene mucha experiencia en el ámbito de las comunicaciones y el activismo local. Ha trabajado como Directora de Comunicaciones para Build Up NYC, una organización que vela por los derechos de los trabajadores de la construcción, hoteles y mantenimiento de edificios en NYC. De 2010 a 2014 sirvió como líder demócrata de distrito en Queens y formó parte del Queens Community Board 3.

La hija de Audribal Ramos y Melfy Londoño, quienes emigraron muy jóvenes de Colombia, se siente honrada de poner sus habilidades comunicativas y su conocimiento sobre la diversidad cultural al servicio de la ciudad.

“Muchas comunidades de inmigrantes están preocupadas por los cambios en la política del Gobierno Federal. Mi rol es clave respecto a que la información sobre los beneficios y las iniciativas que hay disponibles para la gente independientemente del estatus migratorio”, puntualizó.