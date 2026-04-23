Anciano hispano abusó de niña de 6 años en una juguetería en Queens, Nueva York: acusación

Ángel Farias, anciano de 71 años, fue acusado de abuso sexual y otros delitos como sospechoso de haber tocado inapropiadamente a una niña en una tienda por departamentos en Queens (NYC).

El acusado fue detenido en su domicilio el lunes 20 de abril. De acuerdo con los cargos, aproximadamente entre las 3:30 y las 4:00 p.m. del 16 de abril Farías se encontró con una niña de 6 años en la tienda Marshalls, ubicada en Jamaica Avenue. Según la fiscalía, no tenía ninguna interacción previa con la víctima y presuntamente le tocó los genitales en dos ocasiones; una de ellas ocurrió mientras ambos se encontraban en el pasillo de juguetes de una tienda.

La fiscal de distrito Melinda Katz declaró en un comunicado: “Según se alega, este acusado se aprovechó de una niña pequeña y la sometió a abuso sexual en un momento en que ella debería haber estado explorando con total seguridad el pasillo de juguetes. Ningún niño debería tener que soportar algo así. Agradecemos a la valiente víctima por dar un paso al frente y a nuestros colaboradores de NYPD por detener rápidamente al acusado”.

Farías, residente de Jamaica (Queens), compareció el martes ante el tribunal para la lectura de cargos, enfrentando acusaciones de abuso sexual, contacto físico forzoso y poner en peligro el bienestar de un menor. El juez del Tribunal Penal de Queens, Anthony Battisti, ordenó al acusado regresar a la corte el 24 de abril. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta siete años de prisión.

La investigación fue llevada a cabo por la detective Trisha Wallace, perteneciente a la Unidad de Abuso Infantil de Queens del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD). Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, el FBI está buscando Édgar Lázaro Castillo, entrenador de voleibol en Nueva York, como sospechoso de haber explotado sexualmente de adolescentes durante un lapso que podría superar los 15 años.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

El mes pasado Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela secundaria pública de la ciudad de Nueva York, fue acusado de pornografía infantil en Brooklyn después de una pista proporcionada por un agente encubierto en Escocia.

Previamente en febrero Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue arrestado bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California.

En diciembre Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet. También otros dos maestros de Nueva Jersey fueron acusados ese mes en casos separados como sospechosos de abuso sexual de menores.

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana.

También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En julio de 2025 Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat. En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

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