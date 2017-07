Celebrar el 4 de Julio

Recientemente, me siento como si no conozco el país en que vivo. Es un sentimiento que he confrontado desde la mañana después de las elecciones en noviembre. Yo creía en mi corazón que no somos un pueblo que podía elegir un presidente que habla tan indecentemente de las mujeres y odia los inmigrantes.

Después de todo, los inmigrantes formaron este increíble experimento democrático, los Estados Unidos de América. Pero el pueblo lo eligió.

Por lo tanto, al reflexionar en el cumpleaños del país, el 4 de Julio, quisiera saber, ¿qué hay para celebrar? No me gusta lo que veo en la Presidencia. No me gusta la violencia y el odio que veo contra las minorías, los musulmanes, los judíos y las mujeres. No entiendo el odio y prejuicios que algunos piensan que tienen que demostrar.

Yo creía que está era una nación libre, donde todos somos iguales sin importar nuestras diferencias. Creía que está era una nación que le daba la bienvenida a todos aquellos que buscaban libertad.

Creía que está era una nación “indivisible con libertad y justicia para todos”.

Este 4 de Julio voy a seguir creyendo en esta nación y elijo celebrar que mi país es un refugio para todos aquellos que buscan libertad y justicia. Necesito creerlo.

Escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org

-La Dra Vasthi Acosta es directora de Amber Charter School