Los autores del musical “In the Heights” serán homenajeados en el New York City Center

“In the Heights”, una de las obras del teatro musical más laureadas, tendrá un reestreno el próximo 28 de octubre en el New York City Center y lo hará con un homenaje a sus autores: Lin-Manuel Miranda (música y letra) y la ganadora del Premio Pulitzer Quiara Alegría Hudes (libreto), así como los filántropos Mark Kingdon y Anla Cheng Kingdon.

Esta obra fue trabajada minuciosamente durante mucho tiempo, inspirada en la comunidad latina y, después de tener sus primeras presentaciones en 2005 en Connecticut, pasó por una temporada off-Broadway antes de llegar a presentarse en Broadway en 2008, con un éxito rotundo.

Una obra con múltiples galardones

Tras su estreno en Broadway (2008), esta historia marcó un hito en las tablas debido a que fue nominada en 13 categorías de los premios Tony y recibió cuatro galardones: Mejor Musical, Mejor Partitura Original, Mejor Coreografía y Mejores Orquestaciones.

Además, ganó un Premio Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical y fue finalista del prestigioso Premio Pulitzer de Drama en 2009, reconocimientos que dejan claro que se trata de un icónico musical que describe a la perfección la vida de muchas personas hispanohablantes.

Se trata, además, del trabajo que permitió a Lin-Manuel Miranda afianzar su estilo antes de comenzar a trabajar en “Hamilton”, pieza que ya forma parte de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

El homenaje

Este reestreno será dirigido por David Mendizábal, con dirección musical de Alejandro Senior y coreografía de Mayte Natalio. Cuando culmine la presentación, los invitados recibirán un caluroso homenaje que incluirá una cena y un baile en el emblemático salón Ziegfeld Ballroom.

El New York City Center anunció que esta primera función servirá como marco para homenajear a los artífices de esta puesta en escena: Lin-Manuel Miranda, exitoso compositor, actor, productor y director. Entre sus galardones tiene un Premio Pulitzer, el Grammy, el Emmy y el Tony; Quiara Alegría Hudes es conocida principalmente por ser la autora del libreto del musical ganador del premio Tony “In the Heights”, y por su obra de teatro ganadora del premio Pulitzer, “Water by the Spoonful”. Por su parte, Mark Kingdon y Anla Cheng Kingdon son filántropos comprometidos, líderes cívicos y promotores de las artes; estos serán los cuatro homenajeados tras el impactante éxito que trasciende generaciones, “In the Heights”.

Será una obra benéfica

Esta producción donde estos grandes creadores serán reconocidos también representará una obra benéfica para el City Center, debido a que la recaudación irá a un fondo que buscará ofrecer un acceso asequible a la educación. Cada entrada tendrá un valor de $28 y se venderán 10,000.

Una nueva generación podrá disfrutar de un musical que identifica a toda una comunidad y por eso ha contado con una notable recepción durante todas sus presentaciones en los distintos escenarios.

La premisa sigue siendo la misma: tres días en la vida del vecindario de Washington Heights, en el norte de Manhattan, a través de una historia coral sobre comunidad, movilidad social, pertenencia y cambio urbano.

Esta nueva temporada de “In the Hights” contará con fechas entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre y de acuerdo con el New York City Center, se ofrecerán 10,000 entradas a $28 o menos, como parte del programa Cientos de historias, miles de entradas.

Los distintas dinámicas para poder acceder a estos boletos con precio reducido pueden encontrarse aquí.

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