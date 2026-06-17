Joven fue abusada por su acompañante en estación del Metro en Harlem, Nueva York

Una joven de 21 años fue violada dentro de una estación del Metro de Nueva York en Harlem por un hombre con quien había salido en una cita.

Según el Departamento de Policía (NYPD), la víctima se encontraba en la estación de la calle West 125 y la avenida St. Nicholas cuando su acompañante la agredió sexualmente alrededor de las 7:40 p.m. del domingo 14 de junio.

La joven relató a los agentes que había conocido al sospechoso mientras salía con amigos aproximadamente una semana antes del ataque y que ambos habían intercambiado sus números de teléfono. Tras reunirse con él, la mujer consumió varias bebidas y tuvo dificultades para recordar los detalles de la agresión, indicó la policía. Después de abandonar la estación en tren tras el ataque, la víctima se trasladó por sus propios medios a un hospital local para recibir atención médica, señaló Daily News.

El sospechoso huyó y no ha sido detenido. NYPD publicó ayer una fotografía suya solicitando la colaboración ciudadana para identificarlo y localizarlo. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. Previamente este mes una pasajera de 73 años fue víctima de un delito sexual a bordo del subterráneo en Queens. En marzo de 2025 una mujer de 59 años fue violada dentro de una estación del Metro en Canal St en Chinatown Manhattan.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

La semana pasada un empleado del Servicio Postal (USPS) fue acusado de violación, conducta sexual inapropiada y otros cargos relacionados, por presuntamente agredir sexualmente a dos menores de 15 años en Long Island (NY).

A fines de mayo una joven de 25 años fue violada y golpeada en las inmediaciones de un cementerio en Queens (NYC) durante una agresión que se prolongó durante horas. Además Agustín Díaz se declaró culpable de violar y agredir sexualmente a varias hispanas inmigrantes que no hablaban inglés, según documentos judiciales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan (NYC).

En abril Andrés Portilla fue sentenciado a 40 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación, tras declararse culpable del secuestro y violación de tres mujeres jóvenes, incluidas dos menores de edad, en Queens (NYC).

En julio del año pasado Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración. En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales

En enero de 2024 un hispano superintendente de un edificio del Distrito Flatiron en Manhattan fue acusado de una serie de cargos alegando que sometió a una mujer paraguaya indocumentada, madre soltera de una niña con necesidades especiales, en un ciclo de años de abuso sexual, golpizas y chantaje para evitar que escapara.

En agosto Anthony Martin Jr., oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York, fue acusado como sospechoso de haberse hecho pasar por un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan.

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