Messi iguala récord de más goles en Mundiales y comanda goleada de 3-0 sobre Argelia

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es uno de los nombres más importantes en la historia del futbol. El capitán de Argentina fue la gran figura en la victoria por 3-0 sobre Argelia en el arranque de la Albiceleste en el Mundial 2026, un partido que le permitió alcanzar una de las marcas más prestigiosas de la Copa del Mundo.

Gracias a su hat-trick, el delantero argentino llegó a 16 goles en Mundiales, cifra con la que igualó el registro del alemán Miroslav Klose, máximo anotador en la historia del torneo desde Brasil 2014.

MESSI SCORES HIS FIRST CAREER FIFA WORLD CUP HAT TRICK ??



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Messi alcanza un récord que pertenecía a Klose

La actuación de Messi en Kansas City tuvo un significado especial más allá del resultado. Con sus tres anotaciones frente a Argelia, el argentino alcanzó una marca que permanecía en manos de Klose desde hace más de una década.

El exdelantero alemán llegó a los 16 tantos tras disputar las ediciones de 2002, 2006, 2010 y 2014, torneo en el que superó los 15 goles del brasileño Ronaldo Nazário.

Curiosamente, el propio Klose había reconocido recientemente que veía posible que Messi terminara igualando o superando su registro.

“Me parece bien. El récord se romperá tarde o temprano y Messi es bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador suyo, siempre lo he sido”, reveló el delantero alemán hace unos días.

Un zurdazo abrió el camino para Argentina

El primer gol de la noche llegó apenas a los 17 minutos, cuando Messi sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó cerca del ángulo y dejó sin opciones al guardameta Luca Zidane.

?? ¡EL CAMPEÓN ABRE EL MARCADOR EN SU DEBUT! ??



?? Argentina toma ventaja con un disparo de zurda de Leo Messi, después de un gran pase de De Paul, así festejaron nuestros talentos ?



?? Desde el Estadio de Kansas City: ? David Balyeat



En Telemundo Center:

? Paz Zubiri

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La anotación desató la euforia de los miles de aficionados argentinos presentes en el estadio: “Y de la mano / de Leo Messi / todos la vuelta vamos a dar”, corearon los seguidores de la Albiceleste durante buena parte del encuentro.

Antes del descanso, Argentina controló la posesión y encontró espacios gracias al trabajo de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y un Messi que aparecía constantemente entre líneas para generar peligro.

El doblete acerca a Messi a la marca histórica

En la segunda mitad, Argelia adelantó líneas en busca del empate, pero dejó espacios que Argentina aprovechó con inteligencia.

A los 60 minutos, un disparo de Mac Allister provocó un rebote del arquero rival que Messi no desperdició para firmar el segundo tanto de la noche.

¡DOBLETE DE LEO MESSI!



El 10 aprovechó un mal rechace del portero de Argelia para definirla y mandarla a las redes para ampliar la ventaja de Argentina . pic.twitter.com/DLAxtrib5x — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 17, 2026

Con esa anotación, el capitán argentino llegó a 15 goles mundialistas y quedó a uno de la marca de Klose.

Las tribunas volvieron a rendirse ante su figura: “Y de la mano / de Leo Messi / todos la vuelta vamos a dar”, insistían.

El gol que lo colocó junto a Klose

La jugada que permitió a Messi alcanzar la cima de los goleadores mundialistas llegó al minuto 76.

Tras recibir una habilitación de Nicolás González, el capitán definió con precisión para colocar el balón junto al poste y sellar el 3-0 definitivo.

El tanto significó su gol número 16 en Copas del Mundo, igualando oficialmente el registro de Miroslav Klose.

¡LEO MESSI, 16 VECES EN COPA DEL MUNDO!



El 10 argentino firma TRIPLETE HISTÓRICO en el debut de Argentina y empata a Miroslav Klosez, como MÁXIMO GOLEADOR en Mundiales. pic.twitter.com/P3Ls7qiMVq — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 17, 2026

Poco después, Lionel Scaloni decidió sustituirlo por Nico Paz, permitiendo que el estadio reconociera con una ovación una actuación que quedará entre las más destacadas de la carrera mundialista del rosarino.

Argentina inicia con autoridad la defensa del título

Más allá del logro individual de Messi, el resultado representó un comienzo ideal para la vigente campeona del mundo.

La selección argentina se colocó en la cima del Grupo J y envió un mensaje contundente a sus rivales en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Scaloni mostró solidez en defensa, control en el mediocampo y una vez más encontró en Messi al futbolista capaz de resolver los partidos en los momentos decisivos.

El próximo reto de Argentina en el Mundial 2026

Tras el triunfo sobre Argelia, la Albiceleste comenzará la preparación para su siguiente compromiso de la fase de grupos.

El próximo desafío será frente a Austria, en un encuentro programado para el 22 de junio en Dallas y que podría acercar a los argentinos a los octavos de final.

Mientras tanto, el foco del mundo futbolístico permanece sobre Lionel Messi, quien ya comparte con Miroslav Klose el privilegio de ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales y ahora buscará quedarse en solitario con una de las marcas más emblemáticas de la Copa del Mundo.

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