Combatir la desigualdad ayudando a empresas propiedad de minorías y mujeres

Propietarios de pequeñas empresas de la ciudad de Nueva York, ¿quieren vivir en una ciudad donde la economía local refleja la diversidad de sus habitantes? Nosotros también, pero necesitamos de su aporte para lograrlo. El Alcalde Bill de Blasio está presionando a nivelar el campo de juego para las empresas propiedad de minorías y mujeres (M/WBE por sus siglas en inglés) para construir una economía local más inclusiva que refleje la vibrante composición de nuestra ciudad. Bajo el liderazgo del alcalde, la Ciudad de Nueva York hizo un compromiso audaz de adjudicar $16,000 millones a empresas de propiedad de minorías y mujeres en contratos de la Ciudad entre los años 2015 y 2025. Sólo en los últimos dos años, el porcentaje de dólares adjudicado a estas empresas se ha casi duplicado y estamos en camino de alcanzar el 30% del valor de los contratos de la Ciudad para 2021. Si bien el progreso es real, siempre hay espacio para mayor crecimiento. Por esa razón, estamos contactando a los expertos propietarios de empresas pequeñas con experiencia real haciendo, o intentando hacer, negocios con la Ciudad. Usted tiene el poder de hacer que nuestros contratistas reflejen NYC sin siquiera salir de su tienda.

El Dpartamento de la Pequeña Empresa de la Ciudad de Nueva York (NYC Department of Small Business Services) está pidiendo a los propietarios de empresas pequeñas completar un formulario en línea como parte de un estudio que hemos comisionado para examinar cómo la Ciudad puede utilizar mejor a las M/WBEs como contratistas y subcontratistas. Queremos saber si existe disparidad entre el porcentaje de M/WBEs que existe en diferentes industrias y el porcentaje de M/WBEs que reciben contratos en esas industrias. No podemos eliminar las brechas si no las identificamos primero.

El estudio de disparidad examinará:

Las adquisiciones en las áreas de Construcción, Servicios Profesionales (incluyendo Arquitectura e Ingeniería), Servicios Estándar, y bienes de la Ciudad, Las prácticas de subcontratación de contratistas principales/ vendedores que hacen negocios con la Ciudad, La evidencia anecdótica recolectada de una amplia representación de empresas propiedad de minorías y mujeres, y no pertenecientes a minorías y mujeres, y La participación de empresas propiedad de minorías y mujeres en el sector privado.

El estudio está siendo conducido a través de una serie de reuniones con la comunidad, entrevistas, y encuestas. Para lograr una imagen precisa, estamos solicitando a los directamente afectados, incluyendo contratista de la ciudad M/WBEs y no-M/WBEs, que completen un breve formulario en línea respecto a su experiencia como contratistas. Más información encityofnydisparitystudy.com

Nuestro formulario en línea se encuentra accesible en Inglés, Español, Chino, Koreano, y Creole haitiano. Si usted es dueño de un negocio que ha hecho o ha intentado hacer negocios con la Ciudad, lo animamos a hacer oír su voz. Aproveche esta oportunidad para crear un cambio real completando el formulario en línea. Al hacerlo, usted ayudará a cambiar la política de la Ciudad para mejor.

Adicionalmente, si usted es propietario de un negocio M/WBE y su empresa aún o se encuentra certificada como tal, por favor aproveche la oportunidad de este servicio gratis. Tenemos un proceso de certificación simplificado y un equipo disponible para guiarlo a través de él. Las empresas certificadas obtienen un mayor acceso a oportunidades de contratación a través de clases, eventos, redes de trabajo y solicitaciones específicas. Además, reciben asistencia técnica para competir mejor por los contratos y beneficiarse de la incorporación en el Directorio de Negocios Certificados de la Ciudad. Averigua cómo certificarse visitando http://www.nyc.gov/getcertified o llamando al 311.

–Gregg Bishop es el comisionado del Departamento de la Pequeña Empresa de la Ciudad de Nueva York (NYC Department of Small Business Services)